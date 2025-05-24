蘿莉塔「All in」女兒壓歲錢買股慘賠 自責：不知道怎麼辦

蘿莉塔拿女兒的壓歲錢投資買股卻慘賠。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星蘿莉塔從《大學生了沒》出道，憑藉亮麗外型，及直爽性格深受觀眾喜愛，2023年和男友結婚，並在同年生下寶貝女兒，日前在節目中透露，近期將女兒的壓歲錢拿來投資股票，結果卻慘賠一半，讓她相當自責。

蘿莉塔自責向女兒道歉。（翻攝自YT）

蘿莉塔日前上節目《美人餐桌》分享，女兒從出生到現在，累積起來的壓歲錢約有20萬，原先都只是存放在銀行，直到朋友提醒她，「妳這樣一直擺著，過了二十年，它還是二十萬，頂多加一點點利息，妳需要把它放到一些股票裡面。」，聽完朋友的建議，蘿莉塔這才開始學習如何投資。

請繼續往下閱讀...

相關新聞： 蘿莉塔辣穿MC戰袍「大片裸背」全看光

蘿莉塔最後用這筆錢買了很多人推薦的股票，「我就把小朋友的錢，全部一股腦放進去，All in剛好買一張進去。」沒想到結果卻不如預期，「前陣子怎麼只剩一半了」，讓她相當自責，坦言看到女兒就感到愧疚，她也向女兒道歉表示，「媽媽把妳的紅包錢都輸掉一半了，我也不知道怎麼辦，因為我就沒有買過。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法