晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蘿莉塔「All in」女兒壓歲錢買股慘賠 自責：不知道怎麼辦

蘿莉塔拿女兒的壓歲錢投資買股卻慘賠。（翻攝自YT）蘿莉塔拿女兒的壓歲錢投資買股卻慘賠。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星蘿莉塔從《大學生了沒》出道，憑藉亮麗外型，及直爽性格深受觀眾喜愛，2023年和男友結婚，並在同年生下寶貝女兒，日前在節目中透露，近期將女兒的壓歲錢拿來投資股票，結果卻慘賠一半，讓她相當自責。

蘿莉塔自責向女兒道歉。（翻攝自YT）蘿莉塔自責向女兒道歉。（翻攝自YT）

蘿莉塔日前上節目《美人餐桌》分享，女兒從出生到現在，累積起來的壓歲錢約有20萬，原先都只是存放在銀行，直到朋友提醒她，「妳這樣一直擺著，過了二十年，它還是二十萬，頂多加一點點利息，妳需要把它放到一些股票裡面。」，聽完朋友的建議，蘿莉塔這才開始學習如何投資。

相關新聞： 蘿莉塔辣穿MC戰袍「大片裸背」全看光

蘿莉塔最後用這筆錢買了很多人推薦的股票，「我就把小朋友的錢，全部一股腦放進去，All in剛好買一張進去。」沒想到結果卻不如預期，「前陣子怎麼只剩一半了」，讓她相當自責，坦言看到女兒就感到愧疚，她也向女兒道歉表示，「媽媽把妳的紅包錢都輸掉一半了，我也不知道怎麼辦，因為我就沒有買過。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中