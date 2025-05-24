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TXT秀彬拿小泡芙蹲路邊超台！三天兩夜台灣行喊：全都在吃

TXT秀彬拿著小泡芙、洋芋片蹲在路上的模樣，實在有夠台。（翻攝自秀彬IG）TXT秀彬拿著小泡芙、洋芋片蹲在路上的模樣，實在有夠台。（翻攝自秀彬IG）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣團體TXT的成員秀彬日前來台旅行，被不少粉絲捕獲，引發熱烈討論。今天（24日）他終於在IG上分享台灣三天兩夜行，寫道「一直忙著吃的三天兩夜台灣行」。

TXT秀彬疑似在吃杏鮑菇。（翻攝自秀彬IG）TXT秀彬疑似在吃杏鮑菇。（翻攝自秀彬IG）

TXT秀彬手拿手搖飲，在街道上拍照。（翻攝自秀彬IG）TXT秀彬手拿手搖飲，在街道上拍照。（翻攝自秀彬IG）

秀彬在台灣也擁有超高人氣，聽聞他來台旅遊的消息，讓不少MOA（粉絲名）都坐不住，希望可以來場巧遇，但也有粉絲認為應該留給秀彬隱私，讓他私下能夠好好遊台灣，不要打擾，只是之後又出現「看合照付錢」等爭議，一度引來軒然大波。

TXT秀彬足跡遍及烏來。（翻攝自秀彬IG）TXT秀彬足跡遍及烏來。（翻攝自秀彬IG）

TXT秀彬前往烏來觀光，讓不少粉絲沒有想到。（翻攝自秀彬IG）TXT秀彬前往烏來觀光，讓不少粉絲沒有想到。（翻攝自秀彬IG）

TXT秀彬曬出芒果冰。（翻攝自秀彬IG）TXT秀彬曬出芒果冰。（翻攝自秀彬IG）

在離開台灣數日後，秀彬今天在IG上分享台灣行的照片，像是吃芒果冰、喝手搖飲，深夜還蹲在街道，手上拿著小泡芙、洋芋片等等，果然吃了不少。從照片中也可以發現，他到了陽明山、烏來、松江南京路口、民生西路等地，真的是北台灣跑透透，讓不少粉絲直呼「我也要去朝聖」。

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