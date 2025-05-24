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朴寶劍自爆對「她」一見鍾情 節目上羞澀告白：2年前那次

朴寶劍近日在節目上坦承很欣賞i-dle的「她」。（翻攝自IG）朴寶劍近日在節目上坦承很欣賞i-dle的「她」。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團i-dle喜事頻頻，不僅全員達成共識續約進行團體活動，還接連推出最新專輯回歸，這對粉絲來說無疑是最好的禮物。近日，i-dle正在進行回歸宣傳期，其中，她們登上音樂節目《朴寶劍的cantabile》中的對話，立刻引起韓網討論。

朴寶劍自爆2年前與Minnie初次見面的回憶。（翻攝自KBS）朴寶劍自爆2年前與Minnie初次見面的回憶。（翻攝自KBS）

i-dle成員Minnie因甜美的嗓音吸粉無數。（翻攝自IG）i-dle成員Minnie因甜美的嗓音吸粉無數。（翻攝自IG）

身為主持人的朴寶劍，羞澀自爆2年前對成員Minnie一見鍾情，回憶起當時的情況，他反問成員：「2年前在《音樂銀行》世界巡演的時候，有打過招呼，不知道還記不記得？」當天不只是Minnie的生日，還有一起合作的舞台，那時透過耳機聽見Minnie的聲音就很喜歡，此話一出，現場瞬間開始起鬨，連其他成員都表示，有被這段小故事甜到。

相關新聞：i-dle五人全續約 公司寵到爆「這兩樣」都+1

這段故事傳出後，雙方粉絲都表示，那是很奇妙的緣分，感謝朴寶劍當時的欣賞，也感謝Minnie一直努力用歌曲傳達出力量，雖是一段小插曲，但卻讓大家聽了覺得很溫暖，善意的欣賞，總是會為藝人帶來更大的力量。此外，成員也提到了回歸的製作，表示這次專輯全員都有參與，希望大家多多支持。

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