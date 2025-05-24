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林依晨懷孕7個月首露面「狀態驚人」 5大咖陪吃燒肉名店

林依晨（前排中）懷二胎後首露面。（翻攝自Instagram）林依晨（前排中）懷二胎後首露面。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕42歲林依晨與圈外尪林于超結婚邁入第10年，育有3歲女兒「小小林」，她近來懷第二胎，孕期已7個月。自從懷孕消息曝光後，林依晨就沒再公開露面，她昨和圈內好友聚餐，臉蛋依舊是巴掌臉，且四肢纖瘦，看不出有水腫，狀態猶如少女，看不出絲毫孕味。

「金曲歌后」魏如萱朝聖韓式烤肉名店，在Instagram分享踩點聚會照，同行友人有林依晨、陶晶瑩母女、許哲珮、徐佳瑩及作家張曼娟，這也是林依晨懷孕後首度露面，她夾著髮夾，身穿寬鬆花洋裝，體態十分纖瘦、氣色姣好，就算素顏臉蛋也相當紅潤，模樣看不出已懷孕7個月。

林依晨婚後與老公林于超長期分隔台灣、美國，過著雙城夫妻的生活，兩人結婚10年婚變頻傳，此次懷上第二胎，也算破除婚變傳聞。三月傳出懷孕時，經紀公司回應：「謝謝大家關心，原本就有計畫（第二胎），不過還是很開心。」也表示目前林依晨已停工養胎。

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