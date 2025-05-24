才辦完婚禮！汪小菲「當眾發飆」全被拍 Mandy反應曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與愛妻「Mandy」馬筱梅17日在北京舉行婚禮，婚宴在親友見證下圓滿落幕。不料，兩人近日一同出席旗下餐廳「合肥銀泰店」開幕典禮時，汪小菲在過程中擺著臭臉，對此，Mandy冷靜應對。

汪小菲當眾發飆，愛妻Mandy冷靜應對。（翻攝自IG、小紅書）

一名網友在社群平台小紅書PO出一段影片，只見汪小菲看到員工架起手機鏡頭，立刻發火，對著員工破口大罵，「你為什麼要拿這個（帳）號來播我們？我們是要賣貨、我們是要拉業績的，不是來幫你炒號的」，見此，Mandy一邊塗護唇膏，一邊張大眼睛看向汪小菲，隨後提議員工將鏡頭對準他們。

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直播開始後，汪小菲在一旁不說話，Mandy則從容不迫對網友說，「對，你不覺得哥（汪小菲）生氣很可愛嗎？然後生氣完之後他自己又要很尷尬地轉回來」，這讓該名網友忍不住大讚，「（馬）筱梅不僅情商高，情緒還很穩定。」

影片曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言表示，「現在才剛開始，而且是罵別人，以後時間長了，他罵的是你，而且當眾罵，你就不會很冷靜了」、「大S也說過他脾氣很暴躁。」

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