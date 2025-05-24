晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才辦完婚禮！汪小菲「當眾發飆」全被拍 Mandy反應曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪小菲與愛妻「Mandy」馬筱梅17日在北京舉行婚禮，婚宴在親友見證下圓滿落幕。不料，兩人近日一同出席旗下餐廳「合肥銀泰店」開幕典禮時，汪小菲在過程中擺著臭臉，對此，Mandy冷靜應對。

汪小菲當眾發飆，愛妻Mandy冷靜應對。（翻攝自IG、小紅書）汪小菲當眾發飆，愛妻Mandy冷靜應對。（翻攝自IG、小紅書）

一名網友在社群平台小紅書PO出一段影片，只見汪小菲看到員工架起手機鏡頭，立刻發火，對著員工破口大罵，「你為什麼要拿這個（帳）號來播我們？我們是要賣貨、我們是要拉業績的，不是來幫你炒號的」，見此，Mandy一邊塗護唇膏，一邊張大眼睛看向汪小菲，隨後提議員工將鏡頭對準他們。

相關新聞：Mandy婚禮前夕捲「出軌、私密照」疑雲 婆婆張蘭祝福給忠告

直播開始後，汪小菲在一旁不說話，Mandy則從容不迫對網友說，「對，你不覺得哥（汪小菲）生氣很可愛嗎？然後生氣完之後他自己又要很尷尬地轉回來」，這讓該名網友忍不住大讚，「（馬）筱梅不僅情商高，情緒還很穩定。」

影片曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言表示，「現在才剛開始，而且是罵別人，以後時間長了，他罵的是你，而且當眾罵，你就不會很冷靜了、「大S也說過他脾氣很暴躁。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中