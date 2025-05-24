宋旻浩認當爽兵恐面刑期 粉崩潰：不愛惜羽毛誰都救不了

宋旻浩因爆出當爽兵而引起爭議。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名男團WINNER成員宋旻浩，在2024年底被爆料當兵期間不負責任，不只打卡造假、頻繁請假，還被韓媒《Dispatch》爆出服役期間的狂歡照，讓粉絲感到非常失望。經過約5個月的調查時間，韓國警方昨（23）日已對外證實宋旻浩將以涉嫌違反《兵役法》移送檢察機關。

宋旻浩服役期間被《Dispatch》爆出狂歡照。（翻攝自《Dispatch》）

根據韓國《兵役法》規定，替代役若無故缺勤，將以缺勤天數的5倍延長服役，無故缺勤超過8天，可能面臨3年以下的有期徒刑。雖先前宋旻浩所屬公司YG娛樂聲稱他的休假辦理皆符合規定，但在他第三次到案接受調查時，卻直接承認自己服役期間以各種理由請假，間接反駁了所屬公司的說法。

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同時，也引起眾多韓國網友及粉絲的不滿，「這樣對認真當兵的人算什麼，憑自己是藝人就可以濫用特權嗎？」、「身為藝人不愛惜自己的羽毛誰來都救不了你」、「其他成員都老老實實地當完兵，為什麼要當害群之馬呢？」、「原本期待看到當兵完全員合體，現在看來是無望了」。

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此外，近日關於男藝人的當兵風波不斷延燒，不只是WINNER的宋旻浩；台灣藝人自從王大陸遭爆料後，就陸續有更多男藝人因逃兵事件被移送法辦，不只讓粉絲傷心，也引起外界不滿的聲浪。

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