永野芽郁殺青宴語出驚人 「笑著道歉」2分鐘發言網炸鍋

永野芽郁捲入不倫風波形象重創。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本25歲女星永野芽郁近期被爆出不倫已婚男星田中圭，雖然雙方矢口否認，但仍重創形象。目前她出演的TBS日劇《新聞主播》也受牽連，不過電視台也回應「不會變更其演出」。日前該劇舉辦殺青宴，永野芽郁受邀參與，而她在席間的發言再次引起外界熱議。

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根據《女性自身》報導，TBS考量到目前情勢，在5月14日舉辦的殺青宴，安排在電視台內的咖啡廳，以不對外公開的方式進行，並全面禁止拍照與攝影。聚會中，永野芽郁也以自嘲的方式提及自己的不倫疑雲，發表了約2分鐘的殺青感言，她表示，「這次我扮演的是記者的角色，沒想到卻變成被報導的人了，真的非常抱歉。」話語一落便以笑聲帶過。

永野芽郁還打趣對現場參與的人說道，「如果在回家路上遇到周刊記者，請說『我不知道』！」強調自己仍熱愛演戲，未來無論發生什麼事，皆會以「戰鬥姿態」去面對。這番言論曝光後，引起網友兩極反應，不少人批評她態度輕浮，彷彿事不關己，似乎根本沒在反省，但也有人對於她強大的心理素質感到欽佩，直呼「她的心理韌性真的讓人佩服」、「這已經不是強心臟可以形容的了」。

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