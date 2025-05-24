晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

永野芽郁殺青宴語出驚人 「笑著道歉」2分鐘發言網炸鍋

永野芽郁捲入不倫風波形象重創。（翻攝自IG）永野芽郁捲入不倫風波形象重創。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本25歲女星永野芽郁近期被爆出不倫已婚男星田中圭，雖然雙方矢口否認，但仍重創形象。目前她出演的TBS日劇《新聞主播》也受牽連，不過電視台也回應「不會變更其演出」。日前該劇舉辦殺青宴，永野芽郁受邀參與，而她在席間的發言再次引起外界熱議。

相關新聞：田中圭吃重鹹 不倫永野芽郁還醉吻「蛇精男」

根據《女性自身》報導，TBS考量到目前情勢，在5月14日舉辦的殺青宴，安排在電視台內的咖啡廳，以不對外公開的方式進行，並全面禁止拍照與攝影。聚會中，永野芽郁也以自嘲的方式提及自己的不倫疑雲，發表了約2分鐘的殺青感言，她表示，「這次我扮演的是記者的角色，沒想到卻變成被報導的人了，真的非常抱歉。」話語一落便以笑聲帶過。

永野芽郁還打趣對現場參與的人說道，「如果在回家路上遇到周刊記者，請說『我不知道』！」強調自己仍熱愛演戲，未來無論發生什麼事，皆會以「戰鬥姿態」去面對。這番言論曝光後，引起網友兩極反應，不少人批評她態度輕浮，彷彿事不關己，似乎根本沒在反省，但也有人對於她強大的心理素質感到欽佩，直呼「她的心理韌性真的讓人佩服」、「這已經不是強心臟可以形容的了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中