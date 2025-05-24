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48歲蕭煌奇拚了！世壯運柔道奪金牌 帶傷參賽原因曝光

蕭煌奇參加雙北世壯運，在帕拉柔道男子90公斤組競賽奪金。（記者陳逸寬攝）蕭煌奇參加雙北世壯運，在帕拉柔道男子90公斤組競賽奪金。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇今天參加雙北世壯運的柔道賽事，順利在帕拉柔道男子90公斤組競賽奪下金牌，他在現場受訪難掩喜悅，對於直落二擊敗對手，謙虛回應：「 誤打誤撞很自然做動作進去，覺得是對方放水，我才比較有機會順利拿到金牌。」

相關新聞：蕭煌奇世壯運奪金牌！驚人履歷曝光 力拼「五金歌王」

蕭煌奇難得到小巨蛋參加比賽，而不是要登台唱歌，他直呼：「要上場比賽心情好緊張，很像回要20幾年前比賽的狀態，大家看著你上台，比唱演唱會還緊張。」尤其聽到許多來自場邊的吶喊加油聲。

蕭煌奇從小就練習柔道，他透露基礎仍在，重返賽場不會感到生疏，「記憶是內化在心裡，所以不需要太去想，自然而然會有動作出現。」今年48歲的他不忘自嘲：「只是會輸在體力。」

蕭煌奇參加雙北世壯運，在帕拉柔道男子90公斤組競賽奪金。（記者陳逸寬攝）蕭煌奇參加雙北世壯運，在帕拉柔道男子90公斤組競賽奪金。（記者陳逸寬攝）

而蕭煌奇前陣子賣力練習，透露肩膀的傷勢仍未痊癒，而在比賽過程也獲得滿滿的成就感，「花了很多時間練習，上場就去enjoy過程，享受這過程是非常棒的。」他甚至不聽醫生的告誡堅持比賽，「傷口需要長時間調理，醫生叫我不要摔柔道，但我都報名了，希望藉由我的出場或宣傳都好，希望更多我們的朋友一起參與，所以一定要出場比賽。」

蕭煌奇希望藉由參加比賽，激勵更多人一起運動，同時也鼓勵自己，「人生沒有什麼事情好害怕，也許運動就能讓自己很開朗，心情很開心。」他也談到，以前全運會有視障柔道，只是現在沒有了，「希望藉由這機會，喚起更多喜歡柔道的視障朋友一起來，也讓全運會（有機會）再開啟視障柔道。」

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