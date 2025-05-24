等了25年！五月天美夢成真 阿信飆唱超大咖「傳奇巨星」

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天昨晚在中國杭州開唱，舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，他們力邀「傳奇人物」趙傳擔任嘉賓，身為迷弟的五月天，很開心終於美夢成真。

五月天跟趙傳合唱彼此的經典歌曲《洋蔥》、《我是一隻小小鳥》，趙傳是五月天在滾石時期的大前輩，在多年後的今天才有難能可貴的合作機會，五月天不忘抓緊機會向前輩點歌。

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五月天與前輩趙傳（左三）在演唱會合體。（相信音樂提供）

雖然五月天當時和趙傳都是滾石同門，可是阿信卻說從未見過趙傳本人，這次邀請偶像來到現場終於圓夢。

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趙傳透露，很常聽到《洋蔥》這首歌，「很有畫面感，覺得很好聽，很開心能來當五月天的嘉賓。」阿信更興奮說：「大家都會說從小聽五月天的歌長大，終於今天我們可以說從小聽傳哥的歌長大。」

趙傳力挺五月天擔任嘉賓。（相信音樂提供）

阿信還幽默分享：「五月天的歌我要看字幕，傳哥的歌不用。」化身迷弟直接向偶像點歌，表示要聽《愛要怎麼說出口》、《我終於失去了你》以及《我很醜可是我很溫柔》。

五月天從當年在滾石時期的「小小鳥」到現在的展翅高飛，對於五月天來說，能與原唱趙傳合唱《我是一隻小小鳥》更是格外有意義。

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