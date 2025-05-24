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王識賢兒賺大錢送上勞力士錶！罕見吐露「幸福」真實心聲

王識賢兒賺大錢送上勞力士錶！罕見吐露「幸福」真實心聲李程彬（右）在《成功路上》穿越到過去，幫爸爸王識賢創造百萬業績。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘迷你劇戲王李程彬在華視、公視台語台戲劇《成功路上》穿越到18歲，善用自己的未來情報為爸爸王識賢的工廠創造百萬業績，還幫王識賢買勞力士錶，也幫曾有餐廳夢的張詩盈換全新廚具，甚至和爸媽看起賓士車DM，體驗到有錢的幸福。

比起劇中的奢華，王識賢本人對幸福的定義很樸實，他認為只要所愛的人都平安健康，每天都很開心。「老婆」張詩盈自認不擅行銷，當了媽媽竟能獲得表演的機會繼續演戲，和劇組的夥伴齊心成就一個作品超級幸福。

王識賢兒賺大錢送上勞力士錶！罕見吐露「幸福」真實心聲王識賢（中）與李程彬（右）在《成功路上》給張詩盈驚喜，將廚具全換新。（公視台語台、華視提供）

劇中為了加速讓全家「財富自由」，李程彬載歌載舞賣力招待韓國客戶希望拿下大訂單，現實中他也對蓬勃發展的韓國演藝圈流露欣賞之情：「我喜歡一些忠武路演員，比如韓國國民影帝黃晸珉，他們最厲害的地方在於，真的會為了角色改變生活。」

王識賢兒賺大錢送上勞力士錶！罕見吐露「幸福」真實心聲李程彬（右一）在《成功路上》賣力招待韓國客戶，希望拿下大訂單。（公視台語台、華視提供）

《成功路上》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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