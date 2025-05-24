曾瞞未婚夫拍片遭解除婚約 「I級AV女優」宣布引退吐露原因

日本AV女優笹本優宣布引退。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優笹本優（笹本ゆう）擁有清純外貌及I級傲人身材，從成人片商SOD出道時，被冠上「瞞著未婚夫下海拍片的護理師」頭銜，吸引大票粉絲喜愛。豈料，她今年2月突然宣布，身體出狀況，暫時停更社群，專心養病，昨（23日）再傳「引退」消息。



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笹本優昨天在社群發布「引退聲明」，突如其來的消息可能嚇到大家，但是她仍決定引退AV女優身分，今年1月發布的作品即是最後之作，原本打算舉辦一場活動告別粉絲，不過，因為種種原因無法實現，以這樣的方式結束職業生涯，感到非常抱歉。「雖然時間不長，但能夠擁有這段在我人生中極為珍貴的經歷，並度過許多快樂時光，由衷感謝大家。」



笹本優引退聲明。（翻攝自X）

笹本優公布引退原因。（翻攝自IG）

消息曝光後，讓不少老司機心碎，也引起諸多揣測。對此，笹本優在IG限時動態回應，目前與片商和經紀公司仍有合約，因此無法透露太多事情，至於為什麼引退？她指出，自己無法負荷長時間拍攝，經常感到身心俱疲，「快要撐不下去」，健康已受影響。

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