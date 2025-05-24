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娛樂 電視

苗可麗夜市擺攤最終集！男星遭酸「很會演」走心曝真相

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰與蔡凡熙錄製三立、華視《我們這一攤2》。本週播出馬來西亞篇最終回，為本季劃下精彩句點，擺攤一晚三小時創下破紀錄的亮眼業績，蔡昌憲拿出大聲公向民眾致謝：「感謝大家的熱情！」

節目遠征馬來西亞，攤主們在大馬影帝謝佳見的陪伴下完成任務，透過夜市文化進行最道地的「國民外交」。完結篇中，眾人趁拍攝尾聲品嘗道地美食，謝佳見特地帶大家去吃當地知名的「嘛嘛檔」——由穆斯林經營、不提供豬肉料理的街邊餐館。大家也對謝佳見的流利馬來文讚嘆不已，他笑說：「我是讀馬來學校長大的，在我們國家如果馬來文沒拿A，成績再好也只能拿二等。」

在最終擺攤日，五位攤主前往漁港親選海鮮，為新夜市地點研發特色口味的「大腸麵線」，苗可麗與蔡昌憲再次聯手殺價，半開玩笑地向漁市老闆苦訴：「我們這幾天都睡車上，能不能給個接近贈送的價格？」此外，他們還一同前往當地知名的許願樹祈願，希望收官之戰順利成功。

蔡凡熙（左起）、禾浩辰、蔡昌憲、胡宇威、苗可麗與謝佳見在馬來西亞完成最後擺攤。（三立提供）蔡凡熙（左起）、禾浩辰、蔡昌憲、胡宇威、苗可麗與謝佳見在馬來西亞完成最後擺攤。（三立提供）

當晚擺攤現場擠滿民眾、人潮看不到盡頭，挑戰項目包括「榴槤刈包」與「鮮蝦大腸麵線」，吸引大批當地人嘗鮮。看似一向從容的謝佳見，竟在結帳時慌了手腳，胡宇威一邊炒蝦、一邊安撫他：「穩住穩住，最後一戰了！」隨著人潮爆滿，食材很快就供不應求，讓胡宇威一度緊張不已。最終，雖無法滿足所有排隊民眾，但一晚三小時仍創下破紀錄的亮眼業績。

回顧這趟跨國擺攤旅程，禾浩辰感性落淚，蔡凡熙坦言非常感動，不只與夥伴們感情變得更緊密，也體會到與拍戲截然不同的壓力與挑戰，「以前拍戲可以NG重來，但擺攤不能失誤，我最走心的是看到觀眾留言說我們很會演，其實這些全都是真的，每個狀況都是突發。」

蔡昌憲也有深刻感觸：「這三個月改變我最多的是對美食的熱情，真的變得更愛吃了！」看著從最初的手忙腳亂到後來能掌握現場節奏，他感性說：「我們真的超棒的！」

胡宇威則自我剖析：「我很抱歉有時擺攤時看起來有點懊惱，是因為我真的很想把事情做好。我也感謝自己的固執與堅持，才讓一切運作起來。」

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