晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

蔡淑臻認年輕時「男友一個接一個」 曝心境變化吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言主持鏡電視《誰來演戲》第二季，最新一集找來蔡淑臻擔任來賓，劉品言為了讓蔡淑臻重溫《C.S.I.C.鑑識英雄》裡女主角楊茜身手，與她進行了一場空氣槍對決。

還未開打前劉品言擔心自己怕落居下風，蔡淑臻安慰她說楊茜拿的是道具，所以打哪裡都準。打完成績揭曉，蔡淑臻戲中身手果然是效果，三發中竟然有一發脫靶，打在旁邊的海綿上，連她自己看了都大笑不已。

蔡淑臻（右）擔任劉品言節目來賓。（鏡電視提供）蔡淑臻（右）擔任劉品言節目來賓。（鏡電視提供）

訪談中，蔡淑臻提到感情上，她覺得自己不是很果斷的人，理性判斷跟實際上作為完全不同，年輕時的她很容易就有男友，而且是一個接一個，隨著生命歷練的累積，如今的她已經可以自己一個人，不是一定要有伴。而她前陣子才剛認愛小12歲男友，提到兩人目前「走一步算一步」。

蔡淑臻一開始當演員時，她接到的都是很ㄍㄧㄥ的角色。再加上因為對演員工作環境不熟悉，每次到劇組壓力都超大，只好一直狂喝咖啡，喝到自己晚上睡不著，隔天只能喝更多咖啡，始終處在一個焦慮的狀態。

後來拍攝《C.S.I.C.鑑識英雄》沒多久，蔡淑臻就因為腿部肌肉失衡舊疾受傷，當時剛轉當演員的她想的是不能拍戲就完了，為了連戲即使膝蓋、腰已經痛到不行還是要繼續跑，但拍攝時常常跑著跑著就因為肌肉失衡，身體越跑越歪，那段日子對她來說猶如噩夢般的痛苦。

但也是因為拍了《C.S.I.C.鑑識英雄》蔡淑臻才有享受拍戲的感覺，她提到導演賴孟傑讓她自由的創作出心中的女主角楊茜，這是她第一次遇到願意放手讓自己去做的導演，在拍攝的過程中，也讓她從被打擊的痛苦到慢慢建立出演員的自信。

蔡淑臻挑戰空氣槍。（鏡電視提供）蔡淑臻挑戰空氣槍。（鏡電視提供）

蔡淑臻如今回想過往，覺得腳傷同時帶給她正面和負面的意義，如果沒有那段很低潮跟對未來的迷惘。即使別人眼中她從模特兒轉演員還是處於高光時刻，但對她來說這一切並沒有那麼順利。

她也提到要不是當初適逢名模熱，她可能在28歲後就會從模特兒退下轉當化妝師。蔡淑臻說模特兒的自信是來自於背後的不自信，因為模特兒一直處在競爭激烈的環境，相對就會不自信，但還是得把自己撐住，但這樣的撐，放在演員身上剛好相反，因為演員的演出需要的是鬆，「所以我花了很長的時間，才能夠感覺到那個鬆」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中