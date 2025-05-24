蔡淑臻認年輕時「男友一個接一個」 曝心境變化吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言主持鏡電視《誰來演戲》第二季，最新一集找來蔡淑臻擔任來賓，劉品言為了讓蔡淑臻重溫《C.S.I.C.鑑識英雄》裡女主角楊茜身手，與她進行了一場空氣槍對決。

還未開打前劉品言擔心自己怕落居下風，蔡淑臻安慰她說楊茜拿的是道具，所以打哪裡都準。打完成績揭曉，蔡淑臻戲中身手果然是效果，三發中竟然有一發脫靶，打在旁邊的海綿上，連她自己看了都大笑不已。

請繼續往下閱讀...

蔡淑臻（右）擔任劉品言節目來賓。（鏡電視提供）

訪談中，蔡淑臻提到感情上，她覺得自己不是很果斷的人，理性判斷跟實際上作為完全不同，年輕時的她很容易就有男友，而且是一個接一個，隨著生命歷練的累積，如今的她已經可以自己一個人，不是一定要有伴。而她前陣子才剛認愛小12歲男友，提到兩人目前「走一步算一步」。

蔡淑臻一開始當演員時，她接到的都是很ㄍㄧㄥ的角色。再加上因為對演員工作環境不熟悉，每次到劇組壓力都超大，只好一直狂喝咖啡，喝到自己晚上睡不著，隔天只能喝更多咖啡，始終處在一個焦慮的狀態。

後來拍攝《C.S.I.C.鑑識英雄》沒多久，蔡淑臻就因為腿部肌肉失衡舊疾受傷，當時剛轉當演員的她想的是不能拍戲就完了，為了連戲即使膝蓋、腰已經痛到不行還是要繼續跑，但拍攝時常常跑著跑著就因為肌肉失衡，身體越跑越歪，那段日子對她來說猶如噩夢般的痛苦。

但也是因為拍了《C.S.I.C.鑑識英雄》蔡淑臻才有享受拍戲的感覺，她提到導演賴孟傑讓她自由的創作出心中的女主角楊茜，這是她第一次遇到願意放手讓自己去做的導演，在拍攝的過程中，也讓她從被打擊的痛苦到慢慢建立出演員的自信。

蔡淑臻挑戰空氣槍。（鏡電視提供）

蔡淑臻如今回想過往，覺得腳傷同時帶給她正面和負面的意義，如果沒有那段很低潮跟對未來的迷惘。即使別人眼中她從模特兒轉演員還是處於高光時刻，但對她來說這一切並沒有那麼順利。

她也提到要不是當初適逢名模熱，她可能在28歲後就會從模特兒退下轉當化妝師。蔡淑臻說模特兒的自信是來自於背後的不自信，因為模特兒一直處在競爭激烈的環境，相對就會不自信，但還是得把自己撐住，但這樣的撐，放在演員身上剛好相反，因為演員的演出需要的是鬆，「所以我花了很長的時間，才能夠感覺到那個鬆」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法