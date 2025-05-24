修杰楷揭父女對話 波妞曝「不想當演員」原因...他為此事走心：不回家了

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷與賈靜雯婚後育有2女，他昨（23日）在Instagram分享父女對話，8歲的么女波妞提到，社團課要演話劇，他好奇詢問女兒未來想不想當演員，沒想到波妞竟拒絕，原因是「演員太辛苦了」，似乎將父母平時工作的辛勞都看在眼裡。

修杰楷公開與8歲波妞的父女對話。（翻攝自Instagram）

修杰楷在餐桌與波妞聊天，波妞分享要在社團話劇扮演十二生肖的蛇，他立刻問：「妳有想要當演員嗎？」沒想到波妞想都沒想就說：「不要，我以後不要當，演員太辛苦了。」他為此感到驚訝。

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談及未來的夢想，波妞表示，想成像韓國女團BLACKPINK一樣的歌手，且還想和BLACKPINK、火星人布魯諾同台合作，並稱自己有在認真學習唱歌、跳舞嗎，修杰楷再度提問：「那妳會教我跳舞嗎？」波妞不僅回絕，還無情吐槽：「你跳舞不好看。」他當場哭笑不得說：「我很會跳舞耶！妳為什麼會知道我跳舞不好看？」他在Istagram解釋：「應該不是舞技不夠，是她標準太高吧！」

修杰楷公開與8歲波妞的父女對話。（翻攝自Instagram）

修杰楷問道：「回家想看到我還是媽媽？」只見波妞笑著回：「都想要。」他一聽就知不太對，當場戳破女兒的謊言：「妳是不是不好意思說想看到媽媽，然後就有點尷尬，因為我在妳面前。」此時波妞笑而不語，讓修杰楷開玩笑說：「我明天不回家了！」父女可愛又溫馨的對話，吸引20萬網友搶看。

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