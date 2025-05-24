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全恩菲曝來台衝擊驚呼「鳥太大了」 遇1事崩潰想搬家

全恩菲目前已來台生活1個多月。（翻攝自IG）全恩菲目前已來台生活1個多月。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「韓版邱淑貞」之稱的全恩菲，去年因12強賽事在台灣掀起熱度，今年確定來台發展，雖然目前尚未加入任何球團，但她已在經紀公司安排下於台灣生活。日前她接受訪問，談及台、韓兩地的生活差異，坦言台灣的蟑螂最讓她感到害怕。

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全恩菲日前接受《女神放大鏡》專訪，聊到在台灣一個多月以來的生活點滴，雖然有遇到一些困境，但整體適應得不錯。她透露，因為自己喜愛潮濕的環境，來台前還要求要買加濕器，但實際來台卻發現，台灣的氣候潮濕到讓她反而想買除濕機。另外，全恩菲也提到，台灣街道的草木茂盛，「路上的鳥太大了」，讓她走在路上都必須保持專注。

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全恩菲接著表示，自己最無法接受的就是台灣的蟑螂。她解釋，韓國的蟑螂遇到人都會躲避，但台灣的蟑螂卻會主動靠近，讓她非常害怕，甚至某次在街上散步時，就曾被蟑螂嚇到跌倒。也因為這樣的經驗，她在找房子時都偏好高樓層居多，直言「蟑螂一出現，我就馬上搬家！」而原本熱愛下廚的她，現在幾乎不再煮飯，垃圾也會立即清理，就是為了避免吸引蟑螂出沒。

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