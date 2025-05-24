第四屆墨爾本台灣電影節登場 展現台灣文化多元與深度

第四屆墨爾本台灣電影節於5月22至24日在澳洲國家動態影像中心（ACMI）隆重舉行。（墨爾本台灣電影節提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第四屆墨爾本台灣電影節於5月22日至24日在澳洲國家動態影像中心（ACMI）舉行，以「他們／我們的故事」（Their Story, Our Story）為題，透過多部台灣代表作探討族群、文化與身分議題，深化澳洲觀眾對台灣的理解。

本屆片單涵蓋《春行》、《獵人兄弟》、《悲情城市4K數位版》與《鬼才之道》，從原住民家庭記憶到歷史創傷、省思民間信仰與當代表達，呈現台灣社會的多元交織。其中，《悲情城市》在開放索票首日即被索取近400張門票，展現觀眾對經典之作的高度期待。

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維多利亞州多元文化廳次長Iwan Walters致詞中提及維多利亞州與台灣共享的核心精神。（墨爾本台灣電影節提供）

《春行》導演王品文與彭紫惠以及《獵人兄弟》導演蘇弘恩特別親赴墨爾本，參與映後對談，分享創作理念與拍攝歷程，並接受澳洲廣播電台（ABC）與澳洲特別廣播電台（SBS）專訪。兩部片的演員楊貴媚、喜翔與馬志翔也特別錄製影片為影展宣傳，展現台灣電影圈的熱情支持。

影展由澳亞台灣研究學會與墨爾本台灣同鄉會共同主辦，並獲維多利亞州政府多元文化計劃與台灣文化部光點計畫資助。活動持續採免費放映，吸引眾多澳洲民眾參與，也獲得美、日、韓等駐澳使節代表、學者與文化界人士響應，已成為南半球最具代表性的台灣文化盛事之一。

第四屆墨爾本台灣電影節隆重舉行。（墨爾本台灣電影節提供）

開幕酒會在ACMI舉行，嘉賓雲集。維多利亞州多元文化廳次長Iwan Walters議員代表州長Jacinta Allan與多元文化廳廳長Ingrid Stitt出席，並於致詞中表示：「像這樣的電影節，特別在維多利亞州與台灣之間充滿活力且日益重要的文化與經濟關係背景下，具有非常特殊的意義。」

他進一步強調電影作為文化載體的價值：「電影作為一種媒介，提供我們理解彼此的有力視角。它促進內省，激發對話，也讓我們有機會共同探索彼此的歷史與敘事。這些對話能夠發生，是因為我們所處的社會共同珍視『自由』這個價值——這正是維多利亞州與台灣共享的核心精神。因此，這場活動不僅促成了我們的相聚，更彰顯了文化交流的深刻價值。」

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