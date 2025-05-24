王淨南法追星「超殺女」成功！曝團隊機場驚慌狂奔：彷彿比世壯運

〔記者蕭方綺／台北報導〕王淨今年獲封台灣首位LV品牌大使，近日前往南法參與LV2026早春大秀，品牌昨在兼具藝術與歷史性建築的亞維農教皇宮舉行時尚秀。談及此次赴南法參與時裝週的心情，王淨興奮道從出發前就很期待可以親身感受這個沐浴在陽光下的夢幻城市，能夠在世界級古蹟裡欣賞品牌充滿生命力的時尚盛宴，是一場很震撼的感官體驗。

王淨（右）在LV南法大秀上和「超殺女」克蘿伊摩蕾茲合照。（狗狗與花提供）

最印象深刻的小插曲還有前往南法的飛行中，整個團隊為了趕轉機在德國機場全員狂奔，一早就激烈運動讓王淨直說太瘋狂了，笑稱：「我們彷彿在比世壯運！」好在最後順利搭上航班。

請繼續往下閱讀...

王淨除盛裝出席LV2026早春大秀，更以一口流利英文與來自世界各地的眾品牌明星大方交流，談及印象深刻的互動，王淨分享是意外和泰版《當男人戀愛時》的女演員Yaya成為好友，直呼對方超級親切，同頻的兩人初相識就開啟暢聊模式，大談想要去對方居住的城市吃在地美食，開玩笑說下次應該交換城市居住，聊天過程還不斷互誇彼此可愛，甚至聊到欲罷不能互相追蹤彼此的社群帳號，同框畫面也讓網狂讚：「兩個人都長得好精緻，畫面太美！」

王淨（右）和泰版《當男人戀愛時》的女演員Yaya成為好友。（狗狗與花提供）

除此之外，王淨也興奮分享自己還在見到飾演「超殺女」的演員克蘿伊摩蕾茲時，秒變小粉絲，自我介紹說自己是來自台灣的演員，很喜歡她的作品，也與對方合影追星成功。

此趟南法之旅，除了參與時尚大秀，王淨與團隊也抓緊時間在空檔時到各個特色小鎮走走，表示漫步南法街頭不僅陽光溫暖和煦也富有人情溫度，自己特別喜歡小鎮裡有充滿多巴胺色系的手作小物，買了一個寫有法文「活在當下」的手工藝術品。

王淨在兼具藝術與歷史性建築的亞維農教皇宮參與時尚秀。（狗狗與花提供）

她更首度曝光觀光之旅的終極任務，是首度挑戰自編自導自演一支迷你短片，在南法風情美景裡，譜出一段深刻愛情故事，更透露自己還為想要找到絕佳拍攝場地、完滿每個畫面故事情節，失眠到早上六點，直呼編導真的很不容易：「但看見目前有完成拍攝的一些片段，覺得原先在腦海裡的畫面可以被一一呈現在眼前的感覺很不可思議！」回到台灣也將親自參與剪接，直說自己非常期待看見作品完成的那一刻。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法