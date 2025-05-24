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娛樂 最新消息

坤達驚爆神奇體質！彭小刀陷股災「無神錄影」

吳宗憲與KID、坤達主持《綜藝玩很大》找來彭小刀、郭靜、何美、雷艾美、紀卜心、陳漢典當來賓。（好看娛樂提供）吳宗憲與KID、坤達主持《綜藝玩很大》找來彭小刀、郭靜、何美、雷艾美、紀卜心、陳漢典當來賓。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲與KID、坤達主持《綜藝玩很大》本週驚喜啟程，帶領觀眾直奔日本山梨縣，找來一票熟面孔班底：彭小刀、郭靜、何美、雷艾美、紀卜心開啟海外任務，然而卻在隊伍中驚見「突擊來賓」陳漢典，讓KID忍不住吐槽：「你沒有我們班底的默契啊！」

節目開始，眾人就在富士山腳下熱情歡呼，接著更進入許多旅人夢想清單中的「富士急樂園」，正式開啟一連串又驚又喜的挑戰。在節目中，KID發現彭小刀因股市重挫而陷入「無神錄影」狀態，小刀則笑著強調：「我都有認真錄影啦，都處理好了！」坤達也不忘補刀：「之後翻牌都是綠的啦！」引起全場笑聲連連。

KID吐槽彭小刀無神模式。（好看娛樂提供）KID吐槽彭小刀無神模式。（好看娛樂提供）

面對各種超刺激的遊樂設施，有人期待、有人害怕，彭小刀掏出現金賄賂；陳漢典跟其中一名戰隊尬舞，眾人各出奇招只求能坐上遊樂設施幫團隊拿分。

此外，節目團隊也造訪了忍野忍者村，化身忍術學員學習結印手勢，只有謝坤達順利掌握高難度動作，被大家大讚是「天生忍者體質」。

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