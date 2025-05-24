專寵台灣歌迷！陳奕迅安可突爆：唱一場少一場

陳奕迅在高雄巨蛋舉辦「FEAR and DREAMS」世界巡演。（My Kan提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕金曲歌王陳奕迅相隔12年回到高雄巨蛋開唱，昨晚舉辦首場「FEAR and DREAMS」世界巡演，他在安可穿上高雄巡演限定的周邊T恤，以精心準備的安可曲回應滿場熱情。

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「FEAR and DREAMS」世界巡演已經唱了160場，每日安可曲目皆不重複，也不會提前揭曉，歌迷習慣提前猜歌，演唱會後交流心得。

陳奕迅康復重返舞台，開口就讓歌迷感到安心。（My Kan提供）

陳奕迅重返高雄巨蛋，共舉辦6場演唱會。（My Kan提供）

5/23（五）首場：專寵台灣粉絲，安可選唱3首歌

《愛是懷疑》2001 年發行

陳奕迅染疫康復，滿血回歸重返舞台，年過中年的他說：「踏入中年，有時候減掉一些東西反而更自在，簡約也是一種舒服的狀態。」

《倒帶人生》2008 年發行

已故好友方大同的作品，陳奕迅感性分享：「他寫過兩首歌給我，之前唱過一首，今天唱的是他自己寫的，湊巧，就是很有緣份被我聽到，結果我比他先唱，他唱英文、我唱國語。」

《多少》2009 年發行

最後以台語回應台灣歌迷的熱情，「謝謝高雄，甘蝦哩（感謝你）」，陳奕迅說：「想讓今晚更完美一些，大家今天真的很包容我，我非常感謝。」預告這套巡演即將畫下句點，「今天是第160場，現在真的有種『唱一場少一場』的感覺，巡演快走到盡頭了，謝謝大家買票等我。」

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