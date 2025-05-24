劉宇寧對付情敵快狠準 何潤東折腰下場淒慘

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星劉宇寧在古裝劇《折腰》中和宋祖兒先婚後愛，但兩個人愛情火花的進展緩慢，直到碰到面目俊朗、文采斐然的情敵何潤東，大直男劉宇寧有了危機意識才開竅，對付起情敵來下手快狠準。

劉宇寧（左）和何潤東在《折腰》有精采的情敵過招戲。（翻攝自微博）

劉宇寧和宋祖兒主演的古裝劇《折腰》越播越熱，飾演巍國男君「魏劭」的劉宇寧和飾演女君「小喬」的宋祖兒歷經波折，兩個人開始心生愛意，只是大直男劉宇寧不懂女人心，常常不解風情、嘴硬心軟惹得老婆不開心。在最新播出的第21集中，劉宇寧終於因為何潤東這位情敵的出現，開始吃起醋來，展現男君的佔有欲。

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劉宇寧（右）和宋祖兒在古裝戲《折腰》中先婚後愛。（翻攝自微博）

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何潤東在《折腰》飾演枕石先生「高恆」以面目俊朗，文采過人形象登場，劉宇寧一聽說枕石先生年輕俊美，馬上跑去找老婆，深怕老婆被拐跑。果然他一到枕石先生寫詩作賦的地方，就看到枕石先生被宋祖兒的美貌所打動，借文采讚美小喬，小喬想去看摩崖石刻，他還自薦當嚮導，讓劉宇寧急著打斷枕石先生，說他格局太小，趕緊牽著小喬遠離他。

何潤東在《折腰》中雖然只是客串，但他卻自帶主角光環。（翻攝自微博）

雖然何潤東只客串兩集，但他一出場就自帶主角光環，把博學多聞、浪漫又直白的文人枕石先生演得生動有趣，引起網友的熱烈討論，「說他驚喜一上線就搞個大笑！」還有說因為這段戲，看完整齣戲。

劉宇寧（中）在《折腰》劇中不讓何潤東（右）靠近宋祖兒。（翻攝自微博）

因為何潤東膽敢當著劉宇寧的面約女君去雲終郡看摩崖石刻，劉宇寧就派人送他去雲終郡看個夠。可憐的何潤東嘴裡喊著：「不不不」、「去看摩崖石刻也不急在一時半刻！」卻還是被劉宇寧派人連拖帶拽的給送走了。

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