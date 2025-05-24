張菲恆述法師同框破冰！被問「還俗了嗎」親友這樣說

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「恆述法師」費貞綾是綜藝大哥張菲、費玉清的胞姊，她2020年遭爆欠下3千萬高利貸，兩個弟弟不斷幫她還債，後來受不了，不惜切斷姊弟關係，時隔5年，他們世紀破冰，一起到中國探親，近日有名網友疑是他們的表姪，在網上曬出3人合影並表示，「一家人團聚才是幸福」。



張菲（左）、恆述法師世紀破冰，一起到中國探親。（資料照、翻攝自臉書）

有一名網友在社群平台小紅書曬出一張與張菲、恆述法師的合照，並在貼文寫道「與表姑表叔相聚在上海」，他也標註多個標籤，「有朋自遠方來」、「幸福一家人」、「有朋自遠方來不亦樂乎」、「一家人團聚才是幸福」、「期待下一次相聚」、「家人歡聚一堂」。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻掀起熱議，有網友詢問，「表姑（恆述法師）還俗了嗎？」，該網友則回應，「還是出家人」。此外，有不少網友好奇他們姊弟倆是否和好了？據《中時新聞網》報導，恆述法師先前受訪時透露，「和張菲、費玉清誤會早解開」，當時她是因為遇到騙子，當事人也受到法律制裁，反正風波都塵埃落定了。

事件回顧：張菲引退６年爆復出！恆述法師昔因欠債鬧翻

回顧整起事件，恆述法師2020年遭爆欠下3千萬高利貸，兩個弟弟不斷幫她還債，但她的債務彷彿黑洞，使張菲跟費玉清受不了，忍痛不再替她背債，不惜切斷姊弟關係，當時她還痛轟2個弟弟忘恩負義。據她所述，後來靠著直播間神豪幫助下，債務已全數還清。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法