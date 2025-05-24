晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉雨柔遭酸「單親媽媽真可憐」 氣炸開嗆：雙親養出來比較懂事？

劉雨柔進入卸貨倒數。（翻攝自臉書）劉雨柔進入卸貨倒數。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲女星劉雨柔和球星男友胡凱翔交往2年，在今年1月公開懷孕喜訊，進入臨盆倒數的她，昨（23）發文表示，懷孕以來經常看到不友善的評論，對此，她氣憤反擊。

相關新聞：前男友背孕妻偷腥 劉雨柔卸貨倒數「甜慶最後兩人世界」

劉雨柔在臉書發文表示，近期經常看到一些不禮貌的留言包括，「怎麼變老了」、「怎麼不結實了」、「感覺精神都沒了」，甚至是「單親媽媽真可憐」。對此，劉雨柔不禁心想，「我跟你有很熟嗎？你沒有其他話可以講了嗎？當媽媽不就是這個樣子嗎？究竟是對於女性的不友善？還是對媽媽的變化有歧視？」

劉雨柔對這些評論百思不得其解，認為自己在艱難的孕期中，已經努力維持良好狀態，堅持不讓自己變醜、變胖、變憂鬱，接著直嗆酸民，「你們沒懷孕都又醜又胖又邊緣了，吵個屁。雙親養出來的小孩就比較懂事不會當酸民嗎？」呼籲說話時不懂得尊重他人的網友，可以選擇把嘴巴閉緊。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中