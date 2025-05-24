劉雨柔遭酸「單親媽媽真可憐」 氣炸開嗆：雙親養出來比較懂事？

劉雨柔進入卸貨倒數。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲女星劉雨柔和球星男友胡凱翔交往2年，在今年1月公開懷孕喜訊，進入臨盆倒數的她，昨（23）發文表示，懷孕以來經常看到不友善的評論，對此，她氣憤反擊。

相關新聞：前男友背孕妻偷腥 劉雨柔卸貨倒數「甜慶最後兩人世界」

請繼續往下閱讀...

劉雨柔在臉書發文表示，近期經常看到一些不禮貌的留言包括，「怎麼變老了」、「怎麼不結實了」、「感覺精神都沒了」，甚至是「單親媽媽真可憐」。對此，劉雨柔不禁心想，「我跟你有很熟嗎？你沒有其他話可以講了嗎？當媽媽不就是這個樣子嗎？究竟是對於女性的不友善？還是對媽媽的變化有歧視？」

劉雨柔對這些評論百思不得其解，認為自己在艱難的孕期中，已經努力維持良好狀態，堅持不讓自己變醜、變胖、變憂鬱，接著直嗆酸民，「你們沒懷孕都又醜又胖又邊緣了，吵個屁。雙親養出來的小孩就比較懂事不會當酸民嗎？」呼籲說話時不懂得尊重他人的網友，可以選擇把嘴巴閉緊。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法