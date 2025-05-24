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三峽車禍「現場拍片」被譙爆 胡文英認錯道歉

胡文英到三峽車禍現場拍片惹議。（翻攝自IG）胡文英到三峽車禍現場拍片惹議。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，共造成3死12傷，事後有不少民眾自發前往悼念，其中包括59歲女星胡文英，然而，她在現場拍片的舉動，讓部分網友認為，不尊重死者，更質疑她是在作秀、蹭流量。對此，胡文英23日上傳影片致歉，並刪除爭議影片。

相關新聞：胡文英到三峽車禍現場悼念 1舉動被譙爆：不尊重死者

胡文英21日在社群PO出一段影片，只見她一身黑色服裝，前往超商買了3包餅乾，再到車禍現場，和其他民眾的祭品一起放在草地上後，雙手合十祭拜，露出哀戚神情。豈料，此舉引起爭議，不少網友湧入留言譴責，「在那邊拍影片根本不尊重死者」、「真的很會作秀，完全不會挑時間」、「真的有心就低調一點拜完就離開了，拍什麼影片？

新北市三峽重大車禍事故現場，民眾悼念品堆滿路口。（資料照）新北市三峽重大車禍事故現場，民眾悼念品堆滿路口。（資料照）

對此，胡文英昨天上傳道歉影片，指出自己在三峽車禍現場拍片一事「做錯了」，她的本意是出於哀悼，卻忽略其他觀感，造成媒體大量報導，浪費社會資源，對於亡者家屬，以及所有被其行為影響的人，深感抱歉。她也強調，如今深知這不是一個公眾人物應有的行為，會深刻反省並承諾未來會更謹慎處理公開發言與行動。

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