台韓逾20組大咖齊聚高雄啤酒節 下酒菜料理賽開跑

高雄市長陳其邁歡迎國內外各地朋友暑假齊聚高雄吃美食、享受音樂與城市魅力。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕堪稱南台灣最強夏日音樂盛事高雄啤酒音樂節將於7月4日至6日登場，台韓逾20組重量級卡司齊聚嗨唱!高市經發局今宣告年度料理盛事「高雄下酒菜料理競賽」開跑，邀請高雄各路餐飲好手發揮創意，以高雄農特產品入菜，發想下酒菜創新料理，即日起開放報名到6月2日止。

今年「2025高雄下酒菜料理競賽」即日起開放報名到6月2日截止。（高市府提供）

高市經發局長廖泰翔表示，高雄下酒菜料理競賽今年再度與高雄啤酒音樂節合作，為了讓歌迷體驗各國風味的下酒菜料理，每年都邀請不同國家下酒菜來台灣共襄盛舉。

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他指出，根據研究報告，越南啤酒消費量是東南亞第一、亞洲第三，同時在高雄的越南新住民人數逾萬人，也因此促成今年以「越南」作為下酒菜料理美食交流目標，以期透過美食促進台越文化再進一步交流。

2025高雄啤酒音樂節超過20組重量級藝人輪番上陣。（高市府提供）

寬寬整合行銷股份有限公司總經理陳功儒表示，高雄下酒菜料理競賽除選出在地優質店家外，將由食尚玩家最佳拍檔梁舒涵及曾子余組成「越南美食特搜隊」，前往越南一探道地的下酒菜之精髓，並選出一家越南特色店家進駐高雄啤酒音樂節設攤。

高雄啤酒音樂節今年卡司除再度親臨啤酒節現場的MAMAMOO輝人（Wheein）、頌樂（Solar），更邀請到TWICE成員娜璉（NAYEON）、及SUPER JUNIOR-D&E等4組K-pop韓星，還有告五人、盧廣仲、范逸臣等3組金曲實力派歌手、超過20組重量級藝人輪番上陣，共同創造南台灣夏日最強的音樂饗宴。

「高雄下酒菜料理競賽」優勝店家可進駐7月4日至6日在夢時代前廣場舉辦的高雄啤酒音樂節大會食堂，圖為過往啤酒節盛況。（高市府提供）

「2025高雄下酒菜料理競賽」即日起至6月2日開放報名，只要有設籍登記、於高雄有實體店家及可內用之店家皆可報名，以高雄農特產品入菜，發想下酒菜創新料理，賽制分網路票選及評審試吃兩階段評選，最後勝出優勝店家，將可進駐高雄啤酒音樂節「大會食堂」。

報名資訊可至網站（https://ksgourmetdish.com.tw/）下載，相關訊息請持續關注高市府經發局官網、臉書FB及高雄啤酒音樂節facebook粉絲頁。

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