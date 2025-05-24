阿信招了！聯考數學只拿5分 韋禮安台大學霸「違心被抓包」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩新專輯主打歌《我不配快樂》邀來偶像韋禮安合唱，有趣的是其中歌詞「回想這庸碌人生，從沒拿過滿分」卻成為笑點，全因韋禮安擁有台大外國語文學系超猛學歷，當年學測總級分高達71分，學霸當之無愧，更意外釣出五月天阿信參戰。

阿信（左）與韋禮安的幽默互動，瞬間吸引大批網友搶看。（本報組合資料照）

相關新聞 阿信不藏了！緋聞女友現身 親吐2人真實關係

請繼續往下閱讀...

這波討論的起因，為韋禮安的高中學測成績被中國網友翻出，發現他一舉考取71級分，距滿級分僅一步之差，且其中國文、英文及社會3科更拿到滿級分成績。不過，韋禮安此次在小魏的合作歌曲中卻高唱「從沒拿過滿分」，因此遭笑虧：「韋禮安出道至今唱過最違心的一句歌詞！」

韋禮安明明是台大高材生，卻高唱「沒拿過滿分」遭笑虧違心，更意外釣出五月天阿信留言。（翻攝自微博）

豈料，網友們的言談卻意外釣出五月天主唱阿信親自留言參戰，直呼「他是幫我唱的，大考數學5分」，意外抖出聯考數學成績僅拿5分，讓一票粉絲驚訝萬分。事實上，阿信曾公開自嘲數學差，大學聯考數學的5分還是用猜的，全靠其他科目才考上理想科系，最後因五月天走紅才輟學。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法