晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

阿信招了！聯考數學只拿5分 韋禮安台大學霸「違心被抓包」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩新專輯主打歌《我不配快樂》邀來偶像韋禮安合唱，有趣的是其中歌詞「回想這庸碌人生，從沒拿過滿分」卻成為笑點，全因韋禮安擁有台大外國語文學系超猛學歷，當年學測總級分高達71分，學霸當之無愧，更意外釣出五月天阿信參戰。

阿信（左）與韋禮安的幽默互動，瞬間吸引大批網友搶看。（本報組合資料照）阿信（左）與韋禮安的幽默互動，瞬間吸引大批網友搶看。（本報組合資料照）

相關新聞 阿信不藏了！緋聞女友現身 親吐2人真實關係

這波討論的起因，為韋禮安的高中學測成績被中國網友翻出，發現他一舉考取71級分，距滿級分僅一步之差，且其中國文、英文及社會3科更拿到滿級分成績。不過，韋禮安此次在小魏的合作歌曲中卻高唱「從沒拿過滿分」，因此遭笑虧：「韋禮安出道至今唱過最違心的一句歌詞！」

韋禮安明明是台大高材生，卻高唱「沒拿過滿分」遭笑虧違心，更意外釣出五月天阿信留言。（翻攝自微博）韋禮安明明是台大高材生，卻高唱「沒拿過滿分」遭笑虧違心，更意外釣出五月天阿信留言。（翻攝自微博）

豈料，網友們的言談卻意外釣出五月天主唱阿信親自留言參戰，直呼「他是幫我唱的，大考數學5分」，意外抖出聯考數學成績僅拿5分，讓一票粉絲驚訝萬分。事實上，阿信曾公開自嘲數學差，大學聯考數學的5分還是用猜的，全靠其他科目才考上理想科系，最後因五月天走紅才輟學。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中