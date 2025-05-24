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王菲520幽會被目擊！謝霆鋒幫背包＋推行李「男友力炸裂」

謝霆鋒、王菲520共遊東京互動甜蜜。（組合照，翻攝自微博）謝霆鋒、王菲520共遊東京互動甜蜜。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝霆鋒上月在香港一連舉辦4場《Evolution Nic Live進化演唱會》，天后女友王菲不僅現身包廂力挺，更隨著定情曲〈玉蝴蝶〉輕聲哼唱，快歌環節更忍不住起舞，幸福笑顏藏都藏不住。沒想到，2人在「520」當天再被直擊飛赴東京過節，濃情蜜意氛圍。

相關新聞：王菲謝霆鋒520超閃行程曝光！天后洩幸福肥

當日清晨約8點左右，王菲與謝霆鋒被網友偶遇現身商務艙最後一排，當時2人皆戴上帽子、口罩，雖然行徑低調但仍難掩戀愛中的甜蜜氣息。照片中，王菲身穿牛仔褲與深色T恤，綁著鬆散丸子頭，以綠色髮圈點綴展現俏皮感；謝霆鋒則以灰色外套、寬褲和黑色棒球帽現身，造型休閒又有型。

更受矚目的是，謝霆鋒不忘幫王菲背包包，且全程緊跟在側相當貼心，就連排隊也不時交談嬉笑、輪流推行李，絲毫不浪費任何能打情罵俏的時機，互動自然宛如老夫老妻，在520這天更顯得格外甜蜜，2人久違同框的幸福氛圍，隔著手機螢幕也讓人感受到濃濃的戀愛氣息。

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