影史經典回歸！穿越時光影像膠囊封存坂本龍一最閃耀黃金年代

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕被樂迷譽為「時間膠囊」的經典紀錄片《坂本龍一：東京旋律》即將以4K修復版首登台灣大銀幕。該片由美國視覺藝術家伊莉莎白藍納德執導，不僅封存了坂本龍一32歲風華正盛的身影，更帶領觀眾回到1984年東京街頭，見證他如何以超前的音樂思維顛覆傳統、重塑現代音樂語言。

《坂本龍一：東京旋律》被樂迷譽為「時間膠囊」。（佳映提供）

1983年，年輕的藍納德在坎城影展觀賞大島渚執導、坂本主演的《俘虜》，被他獨特的音樂與銀幕魅力深深吸引。在法國國家視聽研究院製作人的鼓勵下，她決定親自尋找坂本展開合作。

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當時坂本正於柏林錄音，藍納德帶著自己親手上色、曾於龐畢度中心展出的攝影作品赴約，成功說服他參與拍攝，她回憶道：「我後來才明白，坂本是一位真正的藝術家，而不只是音樂家，因為他根本不知道我是誰，卻被我的作品說服了。」

《坂本龍一：東京旋律》封存了坂本龍一32歲風華正盛的身影。（佳映提供）

紀錄片以法國作曲家德布西的名言為片頭：「我創作的是要讓20世紀之後，我們的子孫才能理解的作品。」這句話正如坂本龍一的創作精神，前衛而跨世代。導演藍納德也盛讚坂本早在全球化尚未普及的1980年代，就已熟稔歐洲古典樂、日本傳統音樂與現代電子聲響，「他的文化視野成熟得令人難以置信。」

拍攝期間僅有7天，其中四天深入記錄坂本的日常創作、兩天待在錄音室，其餘則隨他穿梭於東京街頭。雖是當紅巨星，坂本在鏡頭前毫無包袱，面對街頭粉絲來者不拒，甚至幽默地在地鐵站前與自己的廣告海報合影。

《坂本龍一：東京旋律》海報。（佳映提供）

導演透露：「當時拍攝團隊非常小，氣氛也非常輕鬆，很多畫面都是即興捕捉下的自然流露。」正是這份無修飾的真實與自在，使《坂本龍一：東京旋律》成為無可取代的影像紀錄。

本片自1985年於聖保羅影展首映後，原始膠捲便被塵封在導演自家地下室數十年。直至2023年，在坂本龍一的遺孀與經紀人推動下，正式展開4K修復工程，讓這部珍貴作品得以重見天日。今年適逢影片問世40週年，觀眾可藉本片重返那個文化奔放的年代，在大銀幕上一同感受坂本龍一的藝術高峰與東京的時代脈動。

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版將於6月13日在台上映，更多上映與預售資訊，請參考「佳映娛樂」Facebook 粉絲專頁。

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