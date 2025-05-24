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娛樂 電影

藏在符咒下的鬼臉！《女鬼橋》團隊進軍坎城 新片開拍前即熱賣

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕成功打造《女鬼橋》系列的發起日影視D-Day Pictures，於今年坎城影展期間宣布推出全新恐怖電影《無形 Phantom》，並同步釋出首張市場海報，畫面中驚見鬼臉藏於符咒之下，營造出令人毛骨悚然的氛圍。

該片由《女鬼橋》導演奚岳隆執導，並攜手新加坡的Mokster Films共同製作及負責國際行銷。該公司曾將泰國賣座喜劇《金孫爆富攻略》成功銷往121個國家，這次再度助力《無形 Phantom》於坎城熱賣，尚未開拍便已售出七個東南亞國家的戲院放映權，包括柬埔寨、寮國、越南、緬甸、馬來西亞、汶萊與印尼，話題聲量直線攀升。

《無形Phantom》坎城市場海報。（發起日影視提供）《無形Phantom》坎城市場海報。（發起日影視提供）

《無形 Phantom》是奚岳隆繼《女鬼橋》系列後，睽違兩年重返擅長的驚悚類型。新作由Mokster Films創辦人莫澤川（Nelson Mok）擔任監製，兩人聯手以東方道教神秘學結合「隱形人」的西方傳說，試圖從全新視角切入恐怖片語彙。此片尚在籌備階段，即在坎城展開國際預售，獲得買家廣泛關注，勢成恐怖類型新勢力。

劇情描述社工林又默被調職至創傷科後，發現一連串難以解釋的死亡事件。隨著幽靈般的腳步聲、物體異常移動與無形力量接連出現，她逐步揭開一座封印洞穴與深埋其中的驚人祕密。當超自然現象步步逼近，她也領悟到：有些恐懼，既無法看見，也無所不在。

導演奚岳隆表示：「在《無形Phantom》中，我希望探索的不只是鬼魂或怪物，而是那些我們無法看見的力量，無論是存在於我們的社會、歷史，還是內心深處的不安。」

監製莫澤川則指出：「這部電影描述隱藏在被遺忘的角落、我們習以為常的系統之中的一種沈默的恐懼。透過融合東方道教與歷史創傷，探究一種既親密又不安的恐怖故事。」

莫澤川先前曾擔任《女鬼橋2：怨鬼樓》的國際銷售，讓該片在上映前便已賣出46國戲院版權。2024年他創立 Mokster Films，便以《金孫爆富攻略》開出亮眼成績，創下全球5,500萬美元票房，備受矚目。

《無形Phantom》電影未開拍即於坎城售出版權。（發起日影視提供）《無形Phantom》電影未開拍即於坎城售出版權。（發起日影視提供）

至於奚岳隆創立的發起日影視 D-Day Pictures，自2020年以《女鬼橋》票房黑馬之姿出道，公司專注於華語 IP 開發與內容製作，積極打造具商業潛力的亞洲影視作品，從創意發想到發行銷售一應俱全。代表作除《女鬼橋2》外，還有話題美食動作劇《美食無間》，以「懂吃」口碑席捲日韓市場，引爆觀眾前往朝聖劇中餐廳。

這次與 Mokster Films 再度攜手，《無形 Phantom》以嶄新題材開創恐怖新視野，於坎城影展首度亮相即傳捷報，國際買氣強勁，勢將在全球市場再掀熱潮。

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