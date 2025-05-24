舒淇美到登上韓網熱搜！太凍齡嚇壞網友：為什麼不會老

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《狂野時代》入選第78屆坎城影展主競賽單元，舒淇登上紅毯，美貌驚人，甚至登上韓網theqoo熱搜，甚至有超過270則留言。

舒淇（右二）登上坎城紅毯的美貌，獲得韓國網友讚賞。（法新社）

韓國網站theqoo對哈韓族絕對不陌生，這是一個以毒舌聞名的討論區，沒想到熱門榜單上竟出現「今天坎城影展的台灣演員舒淇」的貼文，裡面分享多張舒淇在紅毯上的美照，引發熱烈討論。

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舒淇登上坎城紅毯的美貌，獲得韓國網友讚賞。（法新社）

韓國網站theqoo網友紛紛大讚舒淇的美貌。（翻攝自theqoo）

韓國網友幾乎一面倒給予好評，紛紛表示，「我是唯一一個變老的人嗎？看起來太漂亮了吧」、「依然美麗」、「她今年49歲，看起來只有30多歲」、「好久不見了，還是那麼可愛」、「每次見面看起來都長一樣」、「舒淇姐姐都沒有變老」、「還是千禧曼波的模樣啊」、「為什麼都不會變老啊？」、「我覺得這是世界上最有魅力的一張臉」、「是什麼吸血鬼？」、「防腐劑怎麼做？」

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