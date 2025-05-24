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娛樂 電視

素人歌手西門町唱歌「3大咖女星應援」 徐佳瑩現身合唱掀高潮

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝盈萱、周采詩、劉品言在Netflix影集《忘了我記得》中是「月經會」的閨密，3人近日在西門町紅樓前出席「驚喜應援快閃活動」擔任圓夢應援計劃的策劃者。談及築夢，劉品言透露其實在出道前的夢想是開一間牛肉麵店。，周采詩則分享自己的夢想是希望環遊世界，且目前已經去過20個國家，謝盈萱也鼓勵在追夢路上的人要相信自己。

謝盈萱（右起）、劉品言和周采詩擔任圓夢應援計劃的策劃者。（Netflix提供）謝盈萱（右起）、劉品言和周采詩擔任圓夢應援計劃的策劃者。（Netflix提供）

本次驚喜圓夢計劃以影集核心理念「忘了沒關係，我幫你記得」為起點， 曾參與多次歌唱比賽的馮玟璇，以比賽第七名的成績出道，12年期間簽過公司，經歷過被公司冷凍、沒辦法隨心所欲創作，到下定決心離開公司，懷抱著即便只能吃吐司過日子，也想成為一位獨立音樂人的夢想，持續在音樂的道路上努力。

素人歌手馮玟璇（左）台上演唱，徐佳瑩驚喜現身。（Netflix提供）素人歌手馮玟璇（左）台上演唱，徐佳瑩驚喜現身。（Netflix提供）

活動現場，馮玟璇在不知情的情況下，於舞台車上的布簾後演唱徐佳瑩的《失落沙洲》，於此同時，作為驚喜策劃者的謝盈萱、周采詩與劉品言早已默默移動到舞台前，在底下舉著加油板替懷抱夢想的她應援。

謝盈萱（右起）、徐佳瑩、周采詩（左起）、劉品言現身圓夢快閃應援。（Netflix提供）謝盈萱（右起）、徐佳瑩、周采詩（左起）、劉品言現身圓夢快閃應援。（Netflix提供）

而曾在歌唱比賽與她有過一段緣分的徐佳瑩，也在歌曲進入副歌高潮之時，伴隨著布簾揭開，驚喜現身加入馮玟璇的演唱，讓她一度哽咽到無法唱下去，場面十分感人，也讓在台下應援的三位閨蜜十分感動，多位觀眾更感性落淚。

徐佳瑩現場首唱《忘了我記得》主題曲《未來的昨天》。（Netflix提供）徐佳瑩現場首唱《忘了我記得》主題曲《未來的昨天》。（Netflix提供）

最後，徐佳瑩帶來《忘了我記得》主題曲《未來的昨天》的首次演出，「這是一首特地為了《忘了我記得》量身打造的主題曲，我記得最初在我還未看過片段時有先試錄了一版，就是照著我原本對這首歌詞曲的感覺來詮釋，但當我看過片段正式進到錄音室時，唱起來的心情感受完全不同，會忍不住代入劇中女主角程樂樂的無力感和困境。」

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