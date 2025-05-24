60歲香港戲王爆戀上「小37歲女兒」 首回應：不要妨礙我找真命天女

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕60歲香港戲王郭晉安去年和歌手妻子歐倩怡離婚，結束18年的婚姻，消息震驚香港演藝圈。他近日被傳與小37歲的港姐冠軍莊子璇過從甚密，還私下教女方打網球，緋聞引發熱烈關注。

港星郭晉安（左）與港姐出身的莊子璇合作戲劇，意外傳出父女戀。（翻攝自IG）

郭晉安先前與莊子璇合作電視劇《金式森林》，兩人在劇中飾演父女，他曾大讚女方很有演戲天分，後來還和其他演員一同為莊子璇慶祝23歲生日，也私下指導女方打網球。另外，網友也發現他近期有「回春」跡象，懷疑是因擁有新戀情的關係，緋聞甚囂塵上。

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郭晉安（右二）4月曾為莊子璇（中）慶生。（翻攝自IG）

根據《香港01》報導，莊子璇對此澄清，她表示雙方只是像父女一樣的好朋友，但她認為愛情無關年齡。郭晉安同樣否認，還笑說：「不要妨礙我尋找我的真命天女，也不要影響到她。」希望大家笑一笑就好，不要當真。

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