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確診才康復！陳奕迅冒出小肚子 罕提愛妻徐濠縈這件事

陳奕迅在高雄巨蛋舉辦全新巡演。（My Kan提供）陳奕迅在高雄巨蛋舉辦全新巡演。（My Kan提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕金曲歌王陳奕迅染疫康復，今晚重返高雄巨蛋，他唱完《我們萬歲》後大喊：「謝謝高雄。」並以飛吻、鞠躬向滿場觀眾送上問候，不禁感嘆：「我記憶中的高雄巨蛋不是這樣子的，好美啊，很漂亮的人海。」

陳奕迅熱情與滿場觀眾打招呼。（My Kan提供）陳奕迅熱情與滿場觀眾打招呼。（My Kan提供）

相隔12年重返高雄巨蛋，陳奕迅開心說：「我感受到大家的愛，很開心終於能在你們面前唱歌，很棒。」接著他隨興「脫衣服」，僅留下一雙手套，自嘲就像個洗碗工，「雖然我很喜歡今年的衣服，但真的好熱，這個樣子只給高雄的朋友。」

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陳奕迅接著笑說：「我太太要說，要注意你的小肚子唷。」透露生病後都變瘦了，認為健康真的好重要。歌王對自己要求極高，自認演出不夠完美的他，忍不住向觀眾喊「歹勢歹勢」，「明天會好一些的，謝謝你們的熱情。」

陳奕迅重返高雄巨蛋開唱。（My Kan提供）陳奕迅重返高雄巨蛋開唱。（My Kan提供）

最後提到巡演的主題，陳奕迅感性分享：「這場秀，就是活在當下，恐懼和夢想都不是真實的，因為它們還沒發生。只有現在，是最真實的時刻。」他幽默說：「工作是為了吃到飽，那吃到飽是為了什麼？」當台下觀眾齊喊：「為了看陳奕迅！」他又笑回：「為了玩啊！」

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