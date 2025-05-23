圭賢師弟團Dragon Pony來台唱中文歌 老闆柳喜烈親坐鎮

Dragon Pony貝斯手SungHyun（左起）、鼓手GangHun、主唱TaeGyu及吉他手SeHyuk。（讀者提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國新星樂團Dragon Pony是經紀公司Antenna推出的第一組樂團，今（23）明（24）兩天在SUB LIVE舉辦專場演唱會，2場活動完售共吸引1600名粉絲到場支持，而公司老闆柳喜烈也親臨現場坐鎮。

Dragon Pony由隊長兼主唱TaeGyu、貝斯手SungHyun、吉他手SeHyuk、鼓手GangHun組成，2024年9月正式出道，之前曾來台參加過音樂祭，更北上參加師兄Super Junior圭賢的林口專場演唱會擔任暖場嘉賓，尖叫聲幾乎壓過師兄，使得圭賢吃醋虧：「尖叫聲好像比我大。」

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Dragon Pony貝斯手SungHyun長相帥氣、身材高挑，受到很多粉絲喜愛。（讀者提供）

他們時隔3個月迅速返台開唱，23日晚間8點準時在台舉辦「2025 Dragon Pony 1st Concert in Taipei」第一場演唱會，4人站上舞台帶來第一首歌曲《WALK IN（All I Want）》，為本場活動揭開序幕。他們一連獻唱2首歌曲，並與粉絲打招呼：「大家好，我們是Dragon Pony！」主唱TaeGyu略顯緊張表示：「這次我們第一場專場演唱會，真的非常緊張，一起玩得開心一點吧！」4位成員輪流用中文自我介紹後，加碼用中文「我們很愛你們」、「你們準備好了嗎」等情話告白展現誠意，引起台下陣陣歡呼聲。

從抒情唱到搖滾還有熱血曲目，Dragon Pony曲風多元，在唱到《Deneb》時，主唱TaeGyu展現細膩嗓音，但在唱到高音之處又閃現獨特的高音，彷彿在耳邊輕聲低語又驟然劃破夜空，接著第7首歌就帶來中文歌TRASH的《重感情的廢物》，台上、台下大合唱彷彿大型KTV包廂，在這樣真摯又炸裂的氛圍中，Dragon Pony用音樂緊緊串起了觀眾的心。

Dragon Pony主唱TaeGyu聲音細膩，但很有爆發力。（讀者提供）

接近尾聲時，Dragon Pony還準備了一系列串燒翻唱曲目將女團IVE《REBEL HEART》、Lady Gaga與Bruno Mars《Die With A Smile》、Stray Kids《Chk Chk Boom》、Lady gaga的新歌《abracadabra》等歌改編成搖滾樂團版本，當然也沒漏下草東沒有派對的金曲《但》，全場氣氛嗨到最高點，最後他們用歌曲《On Air》劃下完滿句點，相約與歌迷下次再見。

Dragon Pony首度在台舉辦專場演唱會，老闆柳喜烈親臨現場坐鎮，對於4位子弟兵相當重視；此外，樂團八三夭曾站台過師兄圭賢演唱會嘉賓，如今師弟Dragon Pony來到台灣舉辦專場，他們特地獻花寫上中、韓文表達誠意「搖滾全開、熱血沸騰，這一夜屬於你們」，隔空曬出好交情。為歡迎Dragon Pony首次來到台灣開唱，主辦單位後台特地準備鼎泰豐給成員品嚐，台灣粉絲也送上義美小泡芙、滿漢大餐泡麵等道地的零食供偶像食用。他們結束23日演出，24日還有一場演唱會。

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