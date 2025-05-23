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滿血復活！陳奕迅遭瞎爆死訊 重返南台灣驚人狀態曝光

陳奕迅重返高雄巨蛋開唱。（My Kan提供）陳奕迅重返高雄巨蛋開唱。（My Kan提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕金曲歌王陳奕迅康復重返舞台，今晚在高雄巨蛋舉辦首場「FEAR and DREAMS」，這套巡演也正式邁入了第160場。歌王歷經確診延期，期間又被網友瞎爆死訊，今晚「滿血復活」以絕佳狀態登台，帶給南台灣觀眾滿滿的感動。

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陳奕迅重返高雄巨蛋，連續兩個週末開唱，共舉辦6場演唱會，總票房開出紅盤，粗估進帳台幣2.3億。

陳奕迅在後台看來精神滿點。（翻攝IG）陳奕迅在後台看來精神滿點。（翻攝IG）

這套巡演自開跑以來，打破傳統演唱會敘事結構，融合近30首歌曲、巨型投影、戲劇張力與裝置藝術，構築出一場橫跨夢境與現實的音樂劇場，演出過程幾乎零對話，要將情緒全數傾注於作品之中

今晚現場萬名歌迷熱情不減反增，重新站上舞台的陳奕迅氣力十足，開口就讓粉絲安心又感動，開場他選唱《2001太空漫遊》、《人神鬥》等粵語歌，率領舞者完全沉醉在演出之中。

陳奕迅康復後重返舞台。（My Kan提供）陳奕迅康復後重返舞台。（My Kan提供）

緊接著陳奕迅帶來《兄妹》、《心的距離》及《我們》，這三首國語歌曲，接連鋪陳出「Fear」章節中，最為私密及真實的情感重量，直接唱進台灣歌迷的心。

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