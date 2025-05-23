李銘順被封「得獎機器」！內心扭曲爸爸再拚雙料入圍

李銘順入圍2025紅星大獎兩個獎項。（新傳媒阿順有煮團隊提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘順演技備受肯定，近年每逢入圍必得獎，有「得獎機器」之稱，這回在新加坡電視圈年度盛事「2025紅星大獎」入圍名單揭曉，他雙料入圍「戲劇類最佳男主角獎」、「最佳綜藝及資訊主持人獎」，同門的演員姚懿珊入圍「10大最受歡迎女藝人」，而麥芷琪則入圍「最受歡迎潛力星」，李銘順感性表示：「不管最後是否得獎，我都會以非常開心的心情去迎接！」

姚懿珊入圍新加坡紅星大獎10大最受歡迎女藝人。（凱渥提供）



李銘順主演的驚悚懸疑劇《誰殺了她》，挑戰演出內心極度扭曲的父親角色，入圍「戲劇類最佳男主角獎」。談及這次的戲劇挑戰，李銘順表示：「這是一個破碎家庭的故事，劇中許多壓抑情緒都需要花很多時間去消化與準備。能在新加坡能拍到這樣的特殊題材，真的非常難得！」

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此外，他主持的生活節目《節目阿順有煮意S2》也入圍「最佳綜藝及資訊主持人獎」，展現戲劇與主持雙棲的硬實力。他表示：「正是團隊的努力及堅強的能力，讓這個節目每一次都有突破。」這也是此節目第二次入圍紅星大獎。

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