「汪太太」馬筱梅二度發聲 不甩S媽親密合體汪小菲

馬筱梅（左）在社群解說她和汪小菲身上衣服、綉飾的含意。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲日前再娶，與第二任妻子「Mandy」馬筱梅在北京完成補辦婚禮。今（23）馬筱梅在社群發了一堆她與汪小菲的中視婚紗照，大紅嫁衣和汪小菲身上的黑色漢服充滿東方感。

Mandy身上的紅色嫁衣綉有鳳凰。（翻攝自IG）

馬筱梅先感謝製作服裝的公司能完成名為「南枝」的中式嫁衣，更詳細講解服裝包含的元素。馬筱梅說，兩人身上的元素有花仙之梅、牡丹；另有瑞獸麒麟、鳳凰，果真喜氣滿滿。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：S媽與「新任汪太太」對話外流？ 曝光超多內幕

接著，馬筱梅說，「為女子製衣，最重契合之美，形合於嘉人身，式合於嘉人心，裝合於嘉仁願。」名為｢南枝」意味向著南方開放的梅花，象徵溫暖與希望；裙子上通體盤金綉著「鳳穿牡丹」，象徵富貴更寓意家庭和諧幸福，生活美好與光明前途。外掛使用立體剪裁與古典形制，達到古今融合，另用金線繡上麒麟，代表仁愛、智慧，帶來平安吉祥。

汪小菲（左）和Mandy四目相交。（翻攝自IG）

「萬樹寒無色，南枝獨有花」馬筱梅認為這件嫁衣帶來的詩情畫意與美好祝福，才讓婚禮順利完成。通篇文章隻字未提S媽希望汪小菲趕緊把車處理掉的要求。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法