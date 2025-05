陳奕迅「復活」釣出周杰倫！楊丞琳李榮浩罕見合體祝福曝光

〔記者陽昕翰/高雄報導〕金曲歌王陳奕迅確診新冠肺炎,上週緊急延期原定在高雄巨蛋的3場演唱會,已經康復的他今晚就要開唱,包括周杰倫、王力宏、陶喆、楊乃文以及李榮浩楊丞琳夫婦都送上花籃到場館,替E神打氣。

楊乃文送花祝福陳奕迅,李榮浩也跟老婆楊丞琳一起獻上祝福。(記者陽昕翰攝)

陳奕迅抵達南台灣,今起連續兩個周末,會在高雄巨蛋舉辦6場「FEAR and DREAMS」世界巡演。

相隔12年到高雄開唱,陳奕迅卻被爆出烏龍死訊,他先是Po出美食照闢謠,笑稱自己「復活」,不忘趁著彩排空檔,在高雄巨蛋打卡自拍。

周杰倫、王力宏都送上花籃。(記者陽昕翰攝)

擁有好人緣的陳奕迅收到許多星友的祝賀,周杰倫表示:「曲曲經典,唱響高雄。」陶喆則說:「Wishing you fantastic shows in Kaohsiung,rock the house!Congrats(祝你在高雄的演出精彩萬分,炸翻全場!恭喜)」楊丞琳也跟老公李榮浩一起送花籃,開心祝福「Good Show」。

