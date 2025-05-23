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娛樂 最新消息

陳奕迅「復活」釣出周杰倫！楊丞琳李榮浩罕見合體祝福曝光

〔記者陽昕翰／高雄報導〕金曲歌王陳奕迅確診新冠肺炎，上週緊急延期原定在高雄巨蛋的3場演唱會，已經康復的他今晚就要開唱，包括周杰倫、王力宏、陶喆、楊乃文以及李榮浩楊丞琳夫婦都送上花籃到場館，替E神打氣。

楊乃文送花祝福陳奕迅，李榮浩也跟老婆楊丞琳一起獻上祝福。（記者陽昕翰攝）楊乃文送花祝福陳奕迅，李榮浩也跟老婆楊丞琳一起獻上祝福。（記者陽昕翰攝）

陳奕迅抵達南台灣，今起連續兩個周末，會在高雄巨蛋舉辦6場「FEAR and DREAMS」世界巡演。

相關新聞：高雄捷運站驚見大咖歌王 飆出超道地台語：打給厚

相隔12年到高雄開唱，陳奕迅卻被爆出烏龍死訊，他先是Po出美食照闢謠，笑稱自己「復活」，不忘趁著彩排空檔，在高雄巨蛋打卡自拍。

周杰倫、王力宏都送上花籃。（記者陽昕翰攝）周杰倫、王力宏都送上花籃。（記者陽昕翰攝）

擁有好人緣的陳奕迅收到許多星友的祝賀，周杰倫表示：「曲曲經典，唱響高雄。」陶喆則說：「Wishing you fantastic shows in Kaohsiung，rock the house！Congrats（祝你在高雄的演出精彩萬分，炸翻全場！恭喜）」楊丞琳也跟老公李榮浩一起送花籃，開心祝福「Good Show」。

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