藤卷亮太許願讓台灣下粉雪！KTV狂唱神曲：分數不好說

藤卷亮太首度來台開個唱，許願讓台灣下粉雪。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本歌手藤卷亮太出道22年首度在台舉行個唱，今天（23日）接受台灣媒體訪問，收下鳳梨酥、牛軋糖等台灣名產當禮物，他也反贈簽名CD感謝台灣媒體，現場宛如小型簽售會，感受到藤卷亮太滿滿的誠意。

藤卷亮太為記者送上簽名CD。（記者陳奕全攝）

藤卷亮太首次海外演出就獻給台灣，明天（24日）晚間6點將在Legacy Taipei開唱，其實藤卷亮太在2010年就隨著樂團「Remioromen」一起來台灣，拍攝日本巡演的場刊照，當時就想著何時能來台灣演出，「一不小心就過了15年，以個人身分來到這邊非常開心。」

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與15年前不同，藤卷亮太覺得台灣變得很有活力，街上看板有不少漢字，卻沒有熟悉的平假名、片假名讓他覺得很新鮮，喜歡攝影的他也用徠卡相機拍攝，並用縮時攝影紀錄下來台的點點滴滴，希望能夠到夜市走走，多拍些霓虹燈閃爍的風景，期待之後能夠公開。

藤卷亮太收下牛軋糖禮物，並現場試吃。（記者陳奕全攝）

難得來台，藤卷亮太想吃牛肉麵、小籠包，現場還送上牛軋糖、鳳梨酥當作禮物，記者拱他當場上演「吃播秀」，讓他實在非常害羞，大讚牛軋糖的花生很香，「本來以為是脆的，但很有嚼勁，感覺吃完可以去跑馬拉松了！」

他的神曲《粉雪》、《3月9日》在日本是KTV的熱門歌曲，在台灣也有不少人將其奉為神曲。藤卷亮太得知這兩首歌在台灣KTV也很受歡迎，十分意外，透露自己在日本與朋友續攤唱KTV時，如果有人點歌，也會獻唱這幾首歌助興，朋友也會故意調侃「高潮來了喔」。不過被問到唱這首歌時是不是都滿分？藤卷亮太不好意思的說：「因為是續攤的時候才去唱，所以喉嚨狀態…分數我就先不回答了。」當場笑翻眾人。

藤卷亮太聽聞台灣也有人在KTV唱他的歌曲，感到很意外。（記者陳奕全攝）

藤卷亮太透過IG直播，知道台灣有不少人支持他，「感謝現在有網路，讓我知道有很多台灣、海外的人支持我，在台灣有很多人是因為團體時期、連續劇主題曲認識我的，明天我雖然是以個人名義來台開唱，但我也會表演團體時期的歌曲，希望讓以前就開始支持我的粉絲開心。」

提到《粉雪》，是當年大熱日劇《一公升的眼淚》的主題曲，前奏一下就讓不少人眼眶泛淚。藤卷亮太回憶起曾經與《一公升的眼淚》的男主角錦戶亮一起合唱，「《一公升的眼淚》讓非常多人認識我們，也是我們成名的契機之一，這部片是由澤尻英龍華主演、男主角是錦戶亮，對我們來說都是很重要的作品，因此很印象深刻。」

藤卷亮太明天在Legacy Taipei開唱。（記者陳奕全攝）

藤卷亮太好不容易才來台灣舉行演唱會，被問到是否願意接受台灣音樂祭的邀請？他立刻回答「如果台灣音樂祭來邀請，我馬上飛過來」，也稱十分欣賞9m88，「我有聽過她的歌，聲音很美妙，也有透過串流聽，希望有機會可以邀請她參加我的音樂祭，一起合作。」

最後，藤卷亮太忍不住笑說台北實在太熱了，「聽說台北冬天也不會下雪，明天唱到《粉雪》這首歌的時候，我會在台灣刮起風雪。」

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