高雄捷運站驚見大咖歌王 飆出超道地台語：打給厚

陳奕迅今晚將在高雄巨蛋開唱。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕金曲歌王陳奕迅病癒開唱，他相隔12年重返高雄巨蛋，高雄捷運公司特別打造城市限定驚喜，演出期間每日下午1點至晚間8點，只要搭乘高雄捷運抵達巨蛋站，就能聽見歌王以親切台語迎接打招呼，「打給厚（大家好），我是Eason陳奕迅，FEAR and DREAMS 現場見！」成為觀眾意想不到的暖心彩蛋。

高雄捷運美麗島站光之穹頂「FEAR and DREAMS」花夢光影秀驚喜登場 。（My Kan提供）

不僅如此，高雄捷運美麗島站更幻化為一座夢境花海，知名光之穹頂「鳳翼天翔」投影秀結束後，限定加映的「FEAR and DREAMS」花夢光影秀驚喜登場，由可愛的蜜柑站長引領觀眾走入滿地鮮花與飛舞蝴蝶的繽紛光影，伴隨歌王的爽朗歌聲，營造如夢似幻的沉浸式體驗。

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今年是陳奕迅出道邁入30週年，開唱前夕也傳來喜訊，他以《這樣很好》入圍第36屆金曲獎年度歌曲，為這位三座金曲最佳男歌手紀錄保持人的音樂旅程再添榮光。

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