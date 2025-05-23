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娛樂 最新消息

金曲大咖歌后搶先開戰！hito流行音樂獎卡司曝光 Ella、盧廣仲也來了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025 hito流行音樂獎頒獎典禮」6月21日在小巨蛋開唱，最新一波卡司包含Ella、宇宙人、艾怡良、蔡健雅、盧廣仲、蕭秉治、戴佩妮、麋先生在內，其中蔡健雅及戴佩妮也將在本屆金曲獎的華語歌后展開廝殺。

蔡健雅。（Hit Fm聯播網提供）蔡健雅。（Hit Fm聯播網提供）

蔡健雅憑著《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》大獲好評，一舉入圍第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎，並獲選Hit Fm DJ專業嚴選 2024年度十大專輯。

戴佩妮。（Hit Fm聯播網提供）戴佩妮。（Hit Fm聯播網提供）

而戴佩妮以專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》入圍第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎，也入圍2025 hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」獎項，她表示，這張專輯最大意義在於回饋歌迷，適逢出道25年，就順勢為大家做出這麼一張概念專輯。

盧廣仲首次在hito流行音樂獎擔任特別表演嘉賓，他表示，期待當天大家可以透過他的表演，聽見他想說的話，接收到他想傳達的愛。

Ella。（Hit Fm聯播網提供）Ella。（Hit Fm聯播網提供）

Ella去年推出專輯《BAD HABITS》，也入圍2025 hito流行音樂獎頒獎典禮「最受歡迎女歌手」，她確定出席頒獎典禮。Ella表示，她對音樂的熱愛與初衷依舊不變，很享受在舞台上熱烈燃燒的自己，非常期待這次能跟歌迷一起盡情嗨唱。

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