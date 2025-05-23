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娛樂 最新消息

太薔了！素人外貌神似薔薔 網直呼：根本雙胞胎

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」近日迎來35歲生日，特別發布人生第一支單曲《LOVE ME OR NOT》，作為給自己的生日禮物，目前也積極推廣宣傳。百萬YouTuber「見習網美小吳」日前發布新影片，薔薔做為來賓推廣單曲，不過企劃不只這樣，小吳特別邀請高中同學Vivian前來合作拍攝，Vivian因外型相當相似薔薔，於是被找來與薔薔大合體。

小吳的高中同學Vivian外貌相似薔薔。（翻攝自IG）小吳的高中同學Vivian外貌相似薔薔。（翻攝自IG）

見習網美小吳日前發布新影片，標題寫著「世界上另一個我」，影片中邀請薔薔與小吳高中同學Vivian作為來賓，兩人外貌極其相似，Vivian也透露父母親都說自己長得像薔薔，於是小吳請到模特兒「水兒」當彩妝師為Vivian進行仿妝，成果令眾人直呼：「真的好像」。

薔薔與Vivian相見歡。（翻攝自YT）薔薔與Vivian相見歡。（翻攝自YT）

隨後，小吳帶著Vivian與薔薔相見歡，並隨機找路人分辨「哪個是真薔薔」，不過即使兩人外貌已經很相似，路人仍然可認出薔薔本尊。影片曝光後，大批網友紛紛留言：「這集太薔了」、真的好像！化完妝更像！」、她們甚至連氣質都有點像，都很豪爽」、「沒見面的時候分別看覺得很像，兩個放在一起的時候反而沒那麼像的感覺～」、「挺像，但不是像到分不出來，還是可以一眼分辨」。

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