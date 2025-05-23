豬哥亮離世8年 被復活內幕曝光了

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王豬哥亮離世8年，對於台灣影視圈影響深遠，他的長子謝順福與中華豬哥亮文化協會授權，以「AI豬哥亮」之名發行首支單曲《阿爸的話》，MV上線後網友瘋狂轉載，紛紛表示：「活派又贏了」、「真的復活了」，討論熱烈。

謝順服與豬哥亮的珍貴合影。（謝順福提供）

「AI豬哥亮」復活推出新歌，謝順福也是幕後推手，感性分享與父親以前的珍貴合照，當時豬哥亮燦笑凝視前方，如今在豬哥亮離世8年推出的《阿爸的話》MV中，由新生代男星涂善存分飾兩角，扮演父親及長大後的兒子，某一層面來說，也是代表著謝順福自己。

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其實涂善存的父親，在他18歲那年離世，不禁感嘆成長過程中，沒有來得及跟父親建立太多回憶，這次透過豬大哥的紀錄影片以及《阿爸的話》歌詞，進而多了許多想像，「彷彿這是與自己的父親相處的點滴，以及他想對我訴說的話。」

涂善存跨刀演出「AI豬哥亮」的新歌MV。（謝順福提供）

涂善存稱讚謝順福歌詞寫的平易動人，「就像聽得到爸爸的提醒，看得到爸爸走過的路，也找得到自己未來的步伐。」提到最喜歡的歌詞是「好的時，感謝眾神」，「這會讓我直接想到豬大哥在復出時祭拜眾神時流下的眼淚，像是一種盡人事、聽天命的決心。」

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