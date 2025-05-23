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Sweety計劃再合體？劉品言哀嚎：史上跳最爛的女團

劉品言（中）今和伊林模特兒一起展示服裝。（UCHINO提供）劉品言（中）今和伊林模特兒一起展示服裝。（UCHINO提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言今出席品牌活動，恰巧她參與演出的Netflix影集《忘了我記得》今上線，她幽默把身上的品牌居家服和新戲結合宣傳：「可以穿這件衣服追劇，哭了能拿這柔軟又吸水的衣服擦眼淚。」戲裡她和謝盈萱、周采詩合作閨密，劇中有一段是其他2人要照顧家人，疏忽了單身的她，讓她有些怨懟，戲外的她對於這段戲特別有感。

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36歲的她面臨身旁好友也逐漸走入家庭，也有小孩，「他們留給朋友的時間真的變少，但我單身也有單身的苦，沒人可以抱怨時，我是真的會委屈地生氣。」

她有時候也想和朋友分享心事，卻擔憂造成他人負擔，「後來只好自己消化情緒，但消化過程有委屈感，也只能自己吞。」因此時常會有晚上偷偷拭淚的時刻。好在她愛旅遊、愛吃也愛運動，可以用這些事代謝情緒，等到事過境遷之後的姐妹聚會再一起分享。

劉品言今穿著品牌家居服出席活動。（記者蕭方綺攝）劉品言今穿著品牌家居服出席活動。（記者蕭方綺攝）

而她戲裡和周采詩是閨密，戲外，2人從2015年的戲劇《軍官情人》就合作演姊妹，相當熟悉彼此，她一路看著周采詩從20多歲的愛情長跑到結婚、生子，宛如戲裡的翻版，笑說：「她兒子的第一組奶瓶還是我送的，我還聽過她說養小孩很痛苦，想要再塞回肚子的抱怨。」因此這回合作駕輕就熟。

此外，她和曾之喬過去從女團「Sweety」出道，被問及近日團體合體熱潮，她坦言確實許多粉絲敲碗她們再搭檔，但她自嘲：「我們畢竟是史上跳最爛的女子團體，連藍波老師都拿我們沒輒，若要開演唱會，我可是一點都不會開心。」但可用戲劇或合拍YT影片再度合作。

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