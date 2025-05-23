三峽車禍才過4天！又有七旬翁無照上路 網紅嘆「不在乎別人死活」

網紅Cheap痛斥無照上路根本和把手榴彈扔進人群差不多。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日高齡駕駛意外層出不窮，19日新北市三峽區發生車禍，造成3死12傷，沒想到才隔4天，今（23）日又有一名78歲老翁在台北市中正區重慶南路一段闖紅燈，現場共有8人受傷，更扯的是該名肇事者根本沒有駕照，再度引發外界關注。

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4天前才剛經歷三峽車禍，原以為能喚醒國人的駕駛安全意識，怎料今日又有一名78歲老翁在台北市中正區重慶南路一段闖紅燈，造成8人受傷，經過警方徹查發現，該名肇事者是無照上路，車子登記在公司名下，對此網紅Cheap也發文痛斥。

Cheap前幾天才剛砲轟三峽車禍肇事者「根本是隨機殺人」，今（23）日又發文痛斥重慶南路車禍肇事者，「不是駕照沒考過，是根本沒想過要守法，這種人給他開車，本質上和扔手榴彈進人群差不多。開車就像持槍，沒執照還敢開，等於公開宣示不在乎別人死活，車當然要沒收，不沒收是等他下次再開嗎？」

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