蒼井空中國亮相8分鐘 賺台幣4100萬不知是否到帳

前AV女優蒼井空在中國擁有高人氣。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前AV女優「蒼老師」蒼井空從2011年7月之後就未再推出任何作品，2023年更在台灣宣布因男友去世讓她深受打擊，故從AV圈子引退。從21歲起就拍過無數AV作品的蒼井空甚至被中國粉絲稱為「蒼老師」，引退後的她在微博有超過1900萬粉絲，2013年出席成都糖酒會時，亮相8分鐘，寫了4個毛筆字，就傳入1000萬人民幣（約新台幣4165萬元）代言費。

這筆入看起來可觀，不過，蒼井空近日受訪時透露，自己根本不知道這筆錢有沒有到帳，因為她就是個領薪水的。

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蒼井空在中國相當出名，還被稱為「蒼老師」。（翻攝自IG）

日媒報導，44歲的蒼井空參加東京電視台深夜節目《秘密不出門～只有這裡可以聽到的秘料》受訪時，蒼井空分享了自己在中國發展的歷程，剛開始蒼井空把自己在其他社群發的內容用翻譯軟體轉換成中文，想不到就引來了許多中國粉絲。

蒼井空在中國出席活動，「寫書法」是每次必定上演的橋段。（翻攝自IG）

經常收到中國商業活動邀約的蒼井空因為在微博分享過自己寫書法，後來每次出席活動，「寫書法」幾乎成了必須要做的工作。外傳蒼井空在中國賺翻了，蒼井空也表達了自己的看法，她說，她出席活動的代言費用是滿高的，但雖然外界說收了1000萬人民幣（約日幣2億日圓），不過蒼井空自嘲：｢我就是個領薪水的，連這筆錢是否到帳都不知道。」

蒼井空經常在社群分享自己的生活瑣事。（翻攝自IG）

蒼井空沒想到自己會因為這樣在中國受歡迎，於是開通微博帳號，僅10個月粉絲樹就突破千萬人。蒼井空說她在微博和其他社群發表的內容沒有什麼不同，大概就是一些生活瑣事例如「我長痘痘了」、「我生病了」，粉絲反應都相當踴躍。

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