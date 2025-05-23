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娛樂 最新消息

曹雅雯突剃平頭照顧病父！昔緋聞男友許富凱親揭「斷聯內幕」

許富凱（右）、黃韻玲合體出席展覽記者會。（北流提供）許富凱（右）、黃韻玲合體出席展覽記者會。（北流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王許富凱今出席北流「摩登時代：唱片轉動・流行誕生」開展記者會，提到昔日緋聞對象曹雅雯剃了平頭照顧病父，他坦言很心疼，「家人生病對我們來說是很大煩惱，尤其她是獨生女，要承擔這一切。」

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至於是否有傳訊關心曹雅雯，許富凱表示，不會主動打擾，而北流董事長黃韻玲聽了很感慨，希望曹爸爸能夠早日康復。

黃韻玲力邀許富凱合作，為了展覽獻唱歌曲，並進到錄音室配唱，其中收錄的歌曲《ブラジル喫茶店的歌》，他特別挑戰老歌新唱，在錄音室想像自己是「張國榮」，要揣摩歌唱的肢體語言。沒想到在錄音過程中，許富凱失聲長達一個半月，大嘆是出道至今最嚴重的狀況，就擔心自己倒嗓。

許富凱認了聲音出狀況。（北流提供）許富凱認了聲音出狀況。（北流提供）

許富凱透露，當時同時錄製《ブラジル喫茶店的歌》以及新歌《會記得喔》，突然因為感冒，長達有一個半月沒聲音，直呼比確診時還可怕。黃韻玲透露，劉若英還特別幫忙介紹了醫生，「其實要感謝奶茶姐，是她趁著辦演唱會空檔時介紹給我這位醫生，原本是我演舞台劇的朋友需要看醫生，後來發現這位醫生很厲害，才趕緊介紹給富凱！」

許富凱因為這位「神醫」讓嗓音恢復，他還介紹給林美秀、彭佳慧等好友，忍不住笑說：「不能跟太多人說，因為這位醫生生意太好，每次等都要等一個多小時！不過醫生很認真又風趣，看診都會用內視鏡看喉嚨，還會拉住喉嚨要我發聲，真的很細心！」

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