陳文茜癌末發聲 住院溫柔送暖S媽「意外洩病榻現況」

陳文茜雖住院抗病，仍對S媽溫柔送暖。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌後，健康狀況持續備受關注，未料之後更被診斷出罹患黑色素癌第四期，並已擴散至部分器官，仍積極接受治療的她仍暖心慰問「大S」徐熙媛的母親「S媽」黃春梅，不僅傳遞溫暖情意，也意外曝光目前病況，再度引發粉絲關切。

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S媽昨（22日）轉發陳文茜臉書粉絲專頁貼文，並寫下令人動容的話語，「親愛的文茜姐：你非常了不起，一定要把自己的身體好好顧著。能好一天就是一天，我們未來會在天上見面的，我是S媽，愛你。」隨後，陳文茜也特地到S媽臉書親自留言回應，不僅表達對S媽的深厚情誼，更坦言：「我已經住院一個月。等可以出院時，我去看妳們。」

不僅如此，陳文茜更分享泰戈爾詩作《觸摸自己》，句句探問生命的真誠、哀傷與渴望，文字洋溢著一種靈魂層級的連結與慰問，也讓不少人感受到陳文茜在病痛之中仍散發的光與力量，然而這場跨越哀痛與病痛的文字對話，不但令網友們動容萬千，也為娛樂圈注入一抹沉靜與溫柔的光。

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