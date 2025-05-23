短今吃力扶地起身全被拍 認了硬撐：真的很想哭

短今帶傷上陣惹粉絲心疼。（翻攝自IG、Threads）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊人氣成員短今，憑藉甜美臉蛋及高挑身材圈粉無數，經常在社群分享生活點滴的她，日前透露自己右側腰嚴重拉傷緊急就醫，昨（22）帶傷上陣，被拍到舞台演出結束後吃力扶地起身的畫面，引起粉絲心疼。

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短今昨日在社群平台Threads上發文透露，「明明腰傷很不舒服，還是咬著牙把中場舞跳完，看到影片後真的很想哭，我們的努力，你們有感受到嗎？」同時在文中分享應援舞台的影片，畫面中可以看到短今隨著音樂賣力熱舞，絲毫看不出腰已經拉傷，而在表演結束後，原本跪在地上的她，單手扶著地板吃力起身，敬業的一幕讓網友敬佩。

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影片曝光後，網友們紛紛留言大讚，「我邊看影片邊敬佩你，腰傷還能跳的那麼好，要記得好好養傷喔～」、「你好強，拉傷還跳成這樣」、「受傷還拿出這麼敬業的態度，看誰還敢說你滑水」、「你在跳的同時，似乎臉上還寫著疼痛兩個字，但還是硬撐完了，你好棒」。

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