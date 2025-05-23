（影）劉以豪收兵單被驗退 因「這不良習慣」傷神經留後遺症

劉以豪出席日本卸妝品牌代言活動。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉以豪今（23日）出席日本洗卸品牌代言記者會，聊起近期演藝圈爆發的「閃兵」風波，他透露大學畢業收到兵單，體檢時發現椎間盤突出被驗退，目前左腳仍有後遺症。

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劉以豪被判定屬不合當兵的丙等體位，他推測應該是以前讀設計系，經常坐姿不良、翹腳、趴地畫畫傷到神經，導致有陣子左腳只要站1、2分鐘就會痛到無法動彈，因此復健了一年，他現在的左腳仍不時會痠痛，若看到他在拉筋、摸腳，就是左腳又開始變得緊繃。

劉以豪兵役體檢時發現椎間盤突出被驗退。（記者陳奕全攝）

身為卸妝品牌代言人，劉以豪分享日常中最在意的清潔保養習慣，笑說：「洗臉對我來說就像幫自己按下重開機鍵，不只是清潔，更像是在告訴自己：『今天辛苦了，該放鬆囉！』」倘若另一半需要幫卸妝，他也會幫忙，但不會主動開口，並稱自己不習慣帶妝，放話可當場卸妝，因為記者會結束他就要去做運動。談起平常的保養，他稱有做簡單的基礎保養，最近被經紀人嫌棄，才學著會擦隔離霜，笑說：「之前什麼都不擦，有夠MAN。」也發現皮膚變得沒那麼黑了。

劉以豪近年迷上植物，當成寵物在養。（記者陳奕全攝）

另外，劉以豪近年迷上植物，像是火鶴、龜背芋，笑稱把植物當成寵物在養，前後投入約6位數，最貴的一盆是5位數，朋友來家裡時，他會特別介紹這些「寶貝」，「但他們都不太理我，他們覺得我滿荒謬。」

劉以豪談到，從小就很喜歡大片葉子的植物，像是龜背芋、姑婆芋，「後來因緣際會來到植物展，發現原來有這麼多大片的葉子，很療癒。」他為了植物常常廢寢忘食，「會想說，有沒有新的火鶴配種、新的紋路出現。」他被發現眼睛有著微微的血絲，招認是太晚睡，因為在看這些「寶貝」。

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