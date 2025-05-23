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娛樂 歐美

（影）超血腥 22歲網美直播中遭同居男友狂捅9刀

22歲巴西網美露娜（左）與同居男友亞歷克斯。（翻攝自X）22歲巴西網美露娜（左）與同居男友亞歷克斯。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕巴西一名22歲網美露娜（Luna Ambrozevicius Abrahao）直播翻車，日前在位於聖保羅的公寓進行直播時，同居男友亞歷克斯（Alex Olievira）竟持刀闖入鏡頭，並朝露娜全身上下狂捅9刀，因用力過猛，刀刃都斷了，當時直播仍在進行，露娜全身鮮血狂噴，正在觀看直播的觀眾連忙打電話報警。

露娜直播中遭到刺殺。（翻攝自X）露娜直播中遭到刺殺。（翻攝自X）

根據外媒報導，露娜和男友亞歷克斯同居且育有1女，但兩人經常起衝突，事發當晚露娜也是和男友吵架過後，氣得直喊要與男友分手，但亞歷克斯不願意，雙方爆發激烈衝突。

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爭吵過後露娜照常進行直播，亞歷克斯突然持刀闖入房內行兇，刺殺露娜的頭、背、四肢。遭刺的露娜因疼痛而尖叫，且傷口噴出大量鮮血，這一切都透過直播傳送出去，網友緊急報警後，警方立刻底拿現場，並將露娜緊急送醫，所幸保住性命。行兇的亞歷克斯則依家暴及謀殺未遂等罪名遭到逮捕。

所幸露娜急救後保住性命。（翻攝自X）所幸露娜急救後保住性命。（翻攝自X）

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露娜現在遇上人生不順，就會想起自己的女兒。（翻攝自X）露娜現在遇上人生不順，就會想起自己的女兒。（翻攝自X）

事後露娜在社群平台發文表示，被刺那麼多刀還能活下來，對她來說不僅是奇蹟，更像是一次重生，每當遭遇痛苦、恐懼她就會從女兒那邊得到力量，「我會想起她，我知道我必須為她而活。」

露娜走過人生低潮，彷彿浴火重生。（翻攝自X）露娜走過人生低潮，彷彿浴火重生。（翻攝自X）

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